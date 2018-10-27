Лидерство Туктамышевой, падение Медведевой и сенсация от Мессинга: в Канаде проходит этап Гран-при по фигурному катанию

Россиянка Елизавета Туктамышева возглавила турнирную таблицу на этапе Гран-при в Канаде. Её соотечественница Евгения Медведева не смогла чисто откатать свою программу, упав во время исполнения тройного флипа. Победителями соревнований среди спортивных пар стали одни из главных фаворитов сезона французы Ванесса Джеймс и Марган Сипре. Представители США Мэдисон Хубелл и Закари Донохью также подтвердили свой статус, став первыми в танцах на льду. Среди мужчин неожиданно для многих лидерство захватил канадец Киган Мессинг. О выступлениях на турнире Skate Canada International — в материале RT.

Подтверждение статуса

Этап гран-при по фигурному катанию в канадском Лавале открыли соревнования у спортивных пар. Победу в короткой программе одержал дуэт Ванесса Джеймс — Морган Сипре, набравший 74,51 балла и подтвердивший статус одного из главных фаворитов сезона. Именно французы должны будут составить основную конкуренцию россиянам Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, занявшим первое место на аналогичном турнире в американском Эверетте неделю назад.

Второе место заняли представители Китая Чэн Пэн и Дзинь Ян, получившие за своё выступление 72,00 балла. Лучший дуэт из Китая опередил хозяев турнира Кирстен Мур-Тауэрс и Майкла Маринаро, набравших 71,26 балла.

Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли четвёртое место, заработав 64,57 балла. Если они сумеют сохранить свою позицию и в произвольной программе, то канадский этап Гран-при дебютанты нынешнего сезона вполне могут записать себе в актив.

Победа лидера сборной

Для российских болельщиков венцом соревнований стали выступления женщин, в которых главными фаворитами считались Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева. Однако безусловным победителем из российской дуэли вышла лидер сборной Елизавета Туктамышева, набравшая 74,22 балла и захватившая лидерство после короткой программы. Этот результат позволяет ей рассчитывать на победу и после произвольной программы, так как ближайшие преследовательницы японки Вакаба Хигути и Мазко Ямашита за свои выступления получили по 66,51 и 66,30 балла соответственно.

К сожалению, Медведева, на которую в настоящее время также возлагаются большие надежды, не смогла показать достойный результат. Россиянка уверенно начала свою программу, чисто выполнив тройной лутц и двойной аксель. Однако затем произошла ошибка, стоявшая ей 10 баллов. Спортсменка упала при исполнении тройного флипа. Таким образом, после короткой программы она занимает лишь седьмое место с 60,83 баллами.

«Я просто потеряла концентрацию. Была очень уверенной в себе, что не всегда хорошо. Однако, мне кажется, все видят, в чём происходят улучшения. Это новое тело, новый образ мыслей. Нужно время, чтобы привыкнуть. Завтра я сделаю все возможное и буду бороться», — цитирует россиянку TSN.

Ещё одна отечественная фигуристка Дарья Паненкова стала 11-й, набрав 51,41 балл.

Канадская сенсация

Главной сенсацией первого дня Skate Canada стала промежуточная победа канадца Кигана Мессинга, которого по праву можно назвать тёмной лошадкой турнира. Домашние трибуны значительно придали спортсмену сил и уверенности в себе, и он чисто откатал свою программу, исполнив четверной тулуп, тройной аксель и тройной лутц и сделав себе значительный задел перед ближайшим преследователем в 6,18 балла.

Как и на прошлогоднем чемпионате мира Сёма Уно неожиданно оступился на тройном акселе, что для него несвойственно. Однако именно эта ошибка стала для японца роковой и не позволила подняться выше второй строчки в турнирной таблице. Третье место занял кореец Чха Джун Хван, также чисто откатавший свою программу и набравший 88,86 баллов.

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Россиянин Александр Самарин решил пойти ва-банк, попытавшись выполнить четверной лутц, однако сделав это не столь чисто. С 88,06 баллами наш соотечественник занимает четвёртое место, наступая на пятки в том числе и фавориту соревнований Уно, что позволяет рассчитывать на медаль.

Достойное сопротивление

Традиционно североамериканские дуэты являются фаворитами соревнований в танцах на льду на этапах в США и Канаде, и противостоять им удаётся немногим. В 2018-м данную аксиому подтвердил дуэт серебряных призёров чемпионата мира Мэдисон Хуббелл — Закари Донохью, уверенно занявший первое место с 80,49 баллами, что стало новым мировым рекордом.

Однако к радости российских болельщиков достойную конкуренцию им составила отечественная пара Виктория Синицына — Никита Кацалапов, набравшие 74,66 балла.

«Сегодня не всё прошло гладко. У нас были небольшие ошибки, но мы прибавили по сравнению с турниром в Братиславе. Мы не слишком рады, но и не расстроены. Это было хорошее рабочее выступление, в котором мы выложились на полную», — приводит слова россиянина официальный сайт ISU.

Третье место с 72,35 баллами занял испанский дуэт Оливия Смарт — Адриан Диас. Неожиданностью для местной публики стало шестое место представителей Канады Пайпер Джиллс и Поля Пуарье, на 4,27 балла опередивших ещё одну российскую пару Анастасию Скопцову и Кирилла Алёшина.