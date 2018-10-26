Фигуристы Бойкова и Козловский — четвёртые после короткой программы на этапе Гран-при в Канаде

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Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают четвёртое место по итогам короткой программы спортивных пар на втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию, проходящем в Канаде.

Российский дуэт получил за своё выступление 60,77 балла.

Лидируют французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре — 74,51 балла. Второе место занимают представители Китая Пэн Чэн и Цзинь Ян — 72,00 балла. Тройку лидеров замыкают канадские фигуристы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро — 71,26 балла.

Произвольную программу спортсмены представят 27 октября.

Ранее сообщалось, что Елена Радионова из-за травмы не выступит на этапе Гран-при в Японии.

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