Фигуристка Радионова из-за травмы не выступит на этапе Гран-при в Японии

Россиянка Елена Радионова не выступит на этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии из-за травмы.

«Она ещё не восстановилась после той травмы, из-за которой была снята с этапа в США. К турниру в Японии она не восстановится, мы это понимаем, так как есть соответствующее заключение врача», — приводит РИА Новости слова генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана.

Этап Гран-при по фигурному катанию пройдёт в японской Хиросиме с 9 по 11 ноября.

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