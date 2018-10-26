Орсер поделился впечатлениями от работы с Медведевой

Канадский тренер Брайан Орсер поделился впечатлениями от своей работы с российской фигуристкой Евгенией Медведевой.

«С Юдзуру Ханю была аналогичная ситуация. После полутора лет работы мы поняли, что всё получилось. Женя — перфекционистка, она очень конкурентоспособна. Она открыта всему новому. В этом сезоне нам нужно будет концентрироваться на разных вещах», — приводит слова Орсера Asahi TV.

По окончании сезона-2017/18 россиянка приняла решение прекратить сотрудничество с Этери Тутберидзе и перешла к Орсеру.

Ранее сообщалось, что Медведева прокомментировала своё выступление на турнире в Канаде.