Орсер поделился впечатлениями от работы с Медведевой
- globallookpress.com
«С Юдзуру Ханю была аналогичная ситуация. После полутора лет работы мы поняли, что всё получилось. Женя — перфекционистка, она очень конкурентоспособна. Она открыта всему новому. В этом сезоне нам нужно будет концентрироваться на разных вещах», — приводит слова Орсера Asahi TV.
По окончании сезона-2017/18 россиянка приняла решение прекратить сотрудничество с Этери Тутберидзе и перешла к Орсеру.
Ранее сообщалось, что Медведева прокомментировала своё выступление на турнире в Канаде.