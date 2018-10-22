Двойной бронзовый финиш: в США завершился первый этап Гран-при по фигурному катанию

Российские фигуристы выиграли ещё две медали на первом этапе серии Гран-при в США. 16-летняя Софья Самодурова на дебютных соревнованиях взяла бронзу. Награду такого же достоинства получили танцоры Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро.

Медальный дебют Самодуровой

Пока шёл первый этап Гран-при в американском Эверетте, из Италии пришла неутешительная для любителей фигурного катания новость. Каролина Костнер объявила, что пропустит первую половину сезона и не выступит в Хельсинки и Москве. 31-летнюю фигуристку продолжает мучить травма бедра, из-за которой она не хочет форсировать подготовку к чемпионатам Европы и мира.

Для двух спортсменок, выступавших в США, это означало, что у них увеличиваются шансы пройти отбор в финал Гран-при. Ведь теперь россиянка Софья Самодурова не встретится с Костнер на родном льду, а японка Каори Сакамото избежит соперничества с итальянкой в Хельсинки. И из-за этого им нужно было как можно более достойно выступить в Эверетте и оказаться на подиуме после произвольной программы.

Распределение медалей во многом зависело от того, как выступят американские девушки, в частности бронзовый призёр Олимпиады в командном турнире Брэди Теннелл. Её отставание от Самодуровой было меньше трёх баллов — для технически подкованной Теннелл отыграть такой отрыв не представляло сложности.

В этом сезоне американка стала прыгать каскад лутц — риттбергер, принёсший славу Алине Загитовой. Однако чистого исполнения в этот раз не получилось. Не менее сложный каскад лутц с двумя тулупами тоже не очень впечатлил судей из-за недокрученного первого прыжка. Но технические огрехи были компенсированы компонентами за красивую постановку на музыку из «Ромео и Джульетты». Самодуровой нужно было очень постараться, чтобы обойти американку вновь.

Россиянка выступала последней, а перед этим свои программы откатали японские фигуристки. Каори Сакамото показала почти идеальный прокат, в котором только тройной лутц вызывал нарекания. Гвоздём программы стал каскад из двойного акселя и двух тулупов — редкое сочетание для женской программы. Сакамото показала свой лучший результат в сезоне, набрав 142,61 балла, а в сумме получила 213,90 балла.

Сатоко Мияхара выступала под несвойственное для азиатских девушек танго, и этим окончательно покорила и судей, и зрителей. При этом бронзовая призёрка прошлогоднего чемпионата мира не переставала радовать чистым исполнением прыжков, ни один из которых не ушёл в минус. Мияхара уверенно одержала победу на турнире в США, набрав 219,71 балла в сумме — в этом сезоне больше было только у Алины Загитовой и Александры Трусовой в юниорских соревнованиях.

Самодуровой для попадания на пьедестал почёта требовалось сделать ставку на чистоту исполнения, не отвлекаясь на собственную раскованную музыку Шер и Кристины Агилеры. Уверенность россиянке придало прекрасное исполнение каскада флип — тулуп в самом начале программы. Все следующие прыжки 16-летняя ученица Алексея Мишина выполняла на автомате без единой помарки, что позволило ей заработать 134,29 балла за выступление и 198,70 балла по итогам двух дней. Самодурова смогла обойти Теннелл и подняться на пьедестал на своём первом Гран-при.

«Я рада, что откатала чисто. Мой тренер тоже был очень рад. Хочу поблагодарить публику и болельщиков — сегодня я каталась с удовольствием. Я была шокирована, когда заняла третье место. Надеюсь, я стану ещё лучше в этом сезоне, потому что чемпионат России будет более сложным соревнованием», — сказала Самодурова.

Неудачным стал американский этап для Полины Цурской и Марин Хонды. Россиянка, хоть и имеет хорошую программу, в постановке которой принимала участие Татьяна Тарасова, пока не может собрать её воедино. Ни разу ни один судья не поставил Цурской больше тройки за какой-либо элемент — после перехода от Этери Тутберидзе к Елене Буяновой девушка успела выучить только аксель. Россиянка заняла восьмое место, а сразу за ней оказалась Марин Хонда. Японка подавала надежды как юниорка и уже второй год пробивается в элиту. Из-за целого ряда падений и недокрутов она в итоге заняла девятую строчку.

Бронза с потерями

Соревнования в танцах на льду принесли российским фигуристам ещё одну медаль. Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро едва удержались в первой тройке из-за того, что потеряли два балла за продолжительные поддержки. Российскому дуэту не хватало уверенности, хотя опыта и узнаваемости у него уже достаточно. Загорски и Гуррейро набрали в сумме 181,38 балла — это седьмой результат в мире в этом сезоне.

Конкуренцию лидерам россияне составить не смогли. Итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри получили 192,30 балла, проиграв собственному выступлению на Lombardia Trophy почти балл. А американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, напротив, показали прогресс — они переписали на себя два из трёх мировых рекорда Александры Степановой и Ивана Букина. Фигуристы из США набрали 122,39 балла в произвольном танце и 200,82 балла по итогам всего турнира.