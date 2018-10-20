Лидерство Тарасовой и Морозова, дебют Чена и 13-й сезон Воронова: в США стартовала серия Гран-при по фигурному катанию

В США начался первый этап серии Гран-при по фигурному катанию. В соревнованиях спортивных пар лидерство в короткой программе захватили Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а промежуточное второе место заняли Алиса Ефимова и Александр Коровин. В мужском турнире лидирует хозяин льда Натан Чен. Россиянин Сергей Воронов расположился на четвёртой позиции, уступив фигуристу из Малайзии.

Первое место с набором ошибок

Этап Гран-при в американском городе Эверетт стартовал с короткой программы спортивных пар. Очевидными фаворитами турнира были лидеры сборной России Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В состав участников вошли ещё две пары, которые выступали на последних Олимпийских играх, но не попали даже в первую десятку.

Статус Тарасовой и Морозова подтверждался не только былыми заслугами, но и первыми успехами нового сезона. Под руководством Максима Транькова, который сменил временно отошедшую от дел Нину Мозер, пара выиграла турнир в Финляндии. Россияне в межсезонье сохранили свой класс, но не избежали мелких ошибок, характерных для первых стартов. В США им было достаточно откатать в свою силу и постараться уже не допускать оплошностей.

Полностью эту задачу выполнить не удалось. Выступая под любимую американской публикой композицию I Feel Good, пара блестяще исполнила тройную подкрутку, но затем Тарасова недокрутила тройной тулуп и не совсем чисто приземлилась на выбросе риттбергер. Судьи также понизили сложность дорожки шагов. Итоговая оценка за короткую программу составила 71,24 балла. У россиян есть база, чтобы побить мировой рекорд Ванессы Джеймс и Морган Сипре, но в этот раз не получилось.

Второе место занял другой российский дуэт: Алиса Ефимова — Александр Коровин. Подопечные Олега Васильева начали сезон с победы на Nebelhorn Trophy и показали свои амбиции войти в сборную России во второй половине сезона. Правда, что тогда в Германии, что сейчас в США они выступили неудачно в короткой программе. Бывшая одиночница, выступавшая за Финляндию, упала на тройном сальхове, а её партнёр провалил вращение. Судьи оценили их прокат на 62,38 балла.

Ефимова и Коровин выиграли чуть больше двух баллов у немцев Минервы Фабьен Хазе и Нолана Зегерта. За счёт прошлогодней программы под музыку из фильма «Дорога» Федерико Феллини российская пара может и должна оставаться на втором месте, и тогда она впервые выиграет медаль на этапах Гран-при.

Воронов не в тройке

Мужской турнир собрал гораздо больше титулованных участников, среди которых особенно выделялся американец Натан Чен. Ему предстояло впервые показать свою короткую программу под балканскую версию джазового стандарта Caravan. Ранее в этом сезоне прошлогодний чемпион мира демонстрировал только произвольный прокат на Japan Open, в котором трижды оказывался на льду.

Чен сразу показал отличный тройной аксель, но затем недокрутил четверной флип и заодно оступился на приземлении, а также не впечатлил судей своим вращением. В каскаде американец ограничился тройными лутцем и тулупом, которыми подправил пошатнувшееся положение, равно как и щедрыми компонентами. Чен набрал 90,58 балла — не так много, как набирали другие фигуристы в этом сезоне, но весьма прилично для программы с одним ошибочным четверным прыжком.

К тому же этого хватило, чтобы занять промежуточное лидерство на американском этапе Гран-при.

Вторым с отставанием в восемь баллов стал чех Михал Бржезина. Исполнив четверной сальхов в каскаде, он сделал весомую заявку, чтобы потеснить Чена, но тут же прыгнул одинарный флип вместо тройного.

Промежуточное третье место сенсационно занял фигурист из Малайзии Джулиан Йи, делавший свои первые шаги в спорте на катке в торговом центре Куала-Лумпура. Он стал первым представителем своей страны, исполнившим четверной сальхов и заодно с небольшой помаркой сделал каскад флип — тулуп. 81,52 балла — невероятно большие цифры для представителя такой экзотической для фигурного катания страны, и это притом, что судьи поставили Йи ничтожно низкие компоненты, которых он явно не заслуживал.

Единственный российский представитель мужского турнира Сергей Воронов занял четвёртое место в короткой программе. 31-летний ветеран, для которого это уже 13-й сезон в Гран-при, чисто исполнил четверной тулуп, но дополнил каскад с ним лишь двойным прыжком. Судьям также не понравился тройной лутц, а тройной аксель фигурист сорвал сам. За свой прокат под музыку Сергея Рахманинова Воронов получил 78,18 балла. При чистом произвольном прокате у него будет шанс обогнать малайзийца Йи.

В субботу пары и мужчины завершат свои соревнования и в борьбу вступят девушки и танцоры. У одиночниц ожидается ожесточённое соперничество американок и японок, в которое россиянкам Полине Цурской и Софье Самодуровой будет очень сложно вмешаться. В танцах на льду покажут свою работу в межсезонье Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро. В отсутствие канадских фигуристов у них будет шанс зацепиться за медаль, но не за золотую — на победу основательнее остальных дуэтов претендуют американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.