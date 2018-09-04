Траньков рассказал, при каком условии будет готовить фигуристов Тарасову и Морозова к ОИ-2022

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков, ныне работающий тренером спортивной пары Евгения Тарасова — Владимир Морозов, рассказал, при каком условии будет готовить спортсменов к Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Траньков рассказал, при каком условии будет готовить фигуристов Тарасову и Морозова к ОИ-2022
  • © РИА Новости

«Мы договорились так: пока работаем один сезон, если не получится, то я, Траньков, плохой тренер, я провалился. Вернусь к прежней работе, они пойдут своей дорогой с кем-то более профессиональным, без обид. До Олимпиады ещё три года, время есть. А вот если получится, пойдём вместе до Олимпиады в Пекине 2022 года», — приводит слова Транькова ТАСС.

16 мая Траньков был назначен тренером фигуристов Тарасовой и Морозова.

24-е зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее олимпийские чемпионы Ксения Столбова и Фёдор Климов объявили о распаде пары.

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