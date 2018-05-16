Траньков назначен тренером фигуристов Тарасовой и Морозова

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердила двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова тренером спортивной пары Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тренера пары Нину Мозер.

«Я анонсировала, что беру перерыв и не буду работать до сентября нынешнего года, но это не значит, что я бросаю на произвол судьбы своих спортсменов. Мы начинаем совместную работу с Максимом Траньковым, который будет тренировать пару Тарасова — Морозов в ежедневном режиме в летний период, я подключусь со второй половины августа, когда спортсмены начнут этап подготовки в Сочи», — сказала Мозер.

Ранее сообщалось, что фигурист Траньков будет тренером Тарасовой и Морозова.

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