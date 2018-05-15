СМИ: Фигурист Траньков будет тренером Тарасовой и Морозова
Как сообщает РИА Новости, формально тренером дуэта останется Нина Мозер, но фактически всю тренировочную работу будет проводить Траньков.
34-летний фигурист раньше выступал в парном катании в дуэте с Татьяной Волосожар, с которой они дважды выиграли золотые медали Игр-2014 в Сочи, завоевали золото чемпионата мира и четырежды стали чемпионами Европы.
Официально о завершении карьеры Траньков не объявлял.
Ранее сообщалось, что в Нидерландах предложили поднять минимальный возраст фигуристов во взрослых соревнованиях.