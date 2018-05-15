СМИ: Фигурист Траньков будет тренером Тарасовой и Морозова

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков станет тренером российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, выступающих в парном катании.

Как сообщает РИА Новости, формально тренером дуэта останется Нина Мозер, но фактически всю тренировочную работу будет проводить Траньков.

34-летний фигурист раньше выступал в парном катании в дуэте с Татьяной Волосожар, с которой они дважды выиграли золотые медали Игр-2014 в Сочи, завоевали золото чемпионата мира и четырежды стали чемпионами Европы.

Официально о завершении карьеры Траньков не объявлял.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах предложили поднять минимальный возраст фигуристов во взрослых соревнованиях.