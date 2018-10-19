Медведева в погоне за Загитовой, Коляда против призёров ОИ: чего ждать от нового сезона Гран-при по фигурному катанию

В США 19 октября стартует новый сезон Гран-при по фигурному катанию. Состязания также пройдут в Канаде, Финляндии, Японии, России и Китае. Финальный этап, на который отберутся по шесть представителей разных дисциплин, состоится в Ванкувере. Российские спортсмены подготовились к новому сезону и уже успели доказать, что будут фаворитами предстоящих стартов.

Коляда против фаворитов

Мужское катание почти не понесло потерь в межсезонье. Завершил карьеру канадец Патрик Чан, взял паузу на полсезона испанец Хавьер Фернандес, но остальные заметные фигуристы готовы выступить на этапах Гран-при. Правда, расклад сил между ними всё-таки претерпел изменения, если судить по первым международным стартам постолимпийского сезона.

По-прежнему любимцами судей остаются японцы Юдзуру Ханю и Сёма Уно. Серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане успел записать на себя официальные мировые рекорды в короткой программе и общей сумме, а также неофициальный — в произвольном прокате. Двукратный олимпийский чемпион показывал близкие к соотечественнику баллы на турнире Канаде. Оба при этом ещё явно не набрали форму и не залечили все прошлогодние травмы — ни одно их выступление не обходилось без падений, но зато судьи щедро компенсировали японцам все потеря компонентами.

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Самую серьёзную конкуренцию представителям Азии успел составить Михаил Коляда. После внедрения новой системы оценок он стал делать ставку на чистоту исполнения, а не гнаться за четверными прыжками. Результаты пошли в гору, и сейчас россиянин является официальным обладателем рекорда в произвольной программе. Его баллы перекрывал только Уно на турнире Japan Open. Свой рекорд Коляда установил с падением на четверном тулупе, так что расти ему есть куда. Хорошим подспорьем для выступления в Гран-при для него должна стать двойная дуэль с Ханю в Финляндии и России — редко кому удаётся так часто состязаться с японским маэстро.

Остальные герои прошлого сезона пока выступают очень скромно. Чемпион мира Натан Чен три раза упал в произвольной программе Japan Open, так что вся техническая оценка его проката упала на целых шесть баллов. Китаец Цзин Боян выступал только дома и пока тоже не может набраться сил на два полноценных проката без многочисленных падений. Дмитрий Алиев остаётся вторым номером в Европе, но его последнее выступление на турнире в Финляндии оказалось слишком простым и без единого четверного прыжка, хотя ранее он спокойно прыгал и тулуп, и сальхов в четыре оборота.

Медведева в тени Загитовой

Из олимпийских чемпионов прошлого года ярче всех успела себя проявить Алина Загитова. Хотя у болельщиков могли быть сомнения по поводу того, как она подстроится под новые правила и запрет исполнять прыжки в концовках, 16-летняя россиянка не дала поводов для беспокойства. Она блестяще стартовала на турнире в Германии и записала на себя все мировые рекорды. Теперь Загитова может полагаться не только на техническую сложность своих программ, но и на уважение судей к олимпийской чемпионке — жаловаться на компоненты её уже вряд ли придётся. Ученица Этери Тутберидзе решила в этом году не ездить далеко и выступит на этапах Гран-при в России и Финляндии.

А Евгению Медведеву родные поклонники не увидят до чемпионата страны. Уехав тренироваться под руководством Брайана Орсера, она сделала ставку на состязания в Канаде, а вторым этапом для себя выбрала Францию. Орсер подошёл основательно к перевоспитанию Медведевой, и пока что высоких результатов фигуристка не показывает. На единственном выступлении в Онтарио россиянка не только один раз упала на риттбергере, но и допускала ряд шероховатостей в остальных прыжках. Хотя её таланта по-прежнему должно хватать, чтобы выйти в финал Гран-при, в этом году Медведевой будет сложнее этого добиться.

Зато этот сезон может стать прорывным для чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой. 21-летняя фигуристка словно восстала из пепла. Она снова исполняет тройной аксель и радует безупречными постановками после долгого поиска себя, который продлился несколько сезонов. Именно сейчас, когда новые правила потворствуют возрастным спортсменкам, Туктамышева должна вернуться в сборную России и, что отнюдь не фантастика, рассчитывать в ней на второй номер.

Главной конкуренткой россиянок в новом сезоне должна стать американка Брэди Теннелл. Всего год назад о ней ничего не было известно, но благодаря своей стабильности она пробилась в элиту женского катания и успела обойти Медведеву на предсезонном турнире в Канаде. И хотя в текущем сезоне Теннелл уступает по набранным баллам японкам Рики Кихире и Маи Михаре, опыт и олимпийское спокойствие делают её фавориткой как минимум своих этапов в США и Франции. Стоит признать, что такого прорыва могло бы не случиться, если бы продолжала выступать канадка Кэйтлин Осмонд, а итальянка Каролина Костнер не мучилась из-за травм спины. Но российским девушкам пора сразиться с новыми фигуристками, и Теннелл подходит на эту роль.

Свято место в парах

В новом сезоне Гран-при не выступят все три пары, поднимавшиеся на олимпийский пьедестал. Алёна Санченко и Бруно Массо взяли перерыв на неопределённое время, Суй Вэньцзин и Хань Кун в последний момент отказались от участия, а Меган Дюамэль и Эрик Рэдфорд завершили карьеру. Теперь шанс выйти на лидирующие позиции есть у тех, кто не полностью реализовал себя в прошлом году.

Все рекорды приписали себе французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Они выиграли турнир в Канаде, но при этом во многих элементах получали низкие уровни сложности. Их козырями остаются выбросы и каскады прыжков, за которые можно получить только причитающиеся баллы или потерять их совсем.

Гораздо сложнее стартовал сезон для Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Выступление в Финляндии обернулось неудачей, когда ошибки следовали одна за другой. Но зато судьи отметили более серьёзную произвольную программу и всё так же безупречную подкрутку четвёртого уровня сложности. Для начала сезона россияне выступили так, как имеют на это право, и на этапах в США и России они будут прибавлять.

Китай теперь представлен парой Пэн Чэн — Цзинь Ян, прежде не добивавшихся никаких значимых успехов. Первое их выступление в качестве первого номера своей страны принесло им больше 200 баллов по итогам двух прокатов — больше успели заработать только Джеймс и Сипре. Правда, выступление китайцев состоялось ещё в августе и проходило в Таиланде. На этапах в Канаде и Японии они будут словно начинать сезон заново.

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Присмотреться также стоит к россиянам Наталье Забияко — Александру Энберту, выигравшим турнир в Италии, а также канадцам Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро. По сравнению с прошлым сезоном они как минимум не проигрывают самим себе, так что со временем должны показать прогресс, которого хватит для соперничества за медали.

Танцевальный скачок России

Соревнования в танцах на льду больше не будут дуэлью двух неоспоримых фаворитов. Олимпийские чемпионы Тесса Вирту и Скотт Мойр взяли паузу, чтобы принять участие в грандиозном туре по родной Канаде, и пропустят этапы Гран-при. Но из этого не следует, что теперь не будет конкурентов у французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Серебряные призёры Пхёнчхана пока никак не заявили о себе и собираются впервые выйти на лёд только на этапах в Японии и Франции.

Отрадно, что промежуточными мировыми рекордами пока владеют россияне Александра Степанова и Иван Букин. Пропустившие не по своей вине Олимпиаду танцоры успели выиграть турнир в Финляндии с идеальным набором элементов четвёртого уровня сложности. Россияне проделали отличную работу летом, которую судьи уже сейчас готовы отмечать. Действительно ли они доросли до того, чтобы пройти в финал Гран-при, покажут старты в Финляндии и России.

В заочном споре Степанова и Букин обошли даже те североамериканские пары, чьи результаты в прошлом сезоне казались недостижимыми. Речь идёт о призёрах последнего чемпионата мира Мэдисон Хаббелл — Закари Донохью из США и канадцах Кэйтлин Уивер — Эндрю Поже. Вполне возможно, что они ещё не вкатились в новый сезон — в танцах ведь тоже произошло много различных поправок в правилах. Однако они ещё максимально близко подпустили к себе другой российский дуэт Виктория Синицына — Никита Кацалапов, что тоже можно назвать неожиданностью. Как минимум в первой половине сезоне российские танцоры могут громко заявить о себе и вдвоём отобраться в финал в Ванкувере.