Победа Тарасовой и Морозова, успех Чена и бронза Воронова: итоги второго дня Гран-при США по фигурному катанию

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями первого этапа серии Гран-при в США. Молодая пара Алиса Ефимова — Александр Коровин впервые в карьере поднялась на пьедестал почёта, заняв второе место вслед за подопечными Максима Транькова. Ветеран фигурного катания Сергей Воронов поднялся на третье место, показав произвольной программу, поставленную погибшим Денисом Теном. Первое место занял хозяин льда Натан Чен

Победный старт Тарасовой и Морозова

Евгения Тарасова и Владимир Морозов без особых проблем выиграли этап Гран-при в американском Эверетте. В отсутствие основных конкурентов им надо было только справиться со своим волнением и показать в произвольной программе всё, на что они способны. А основа, заложенная Максимом Траньковым в межсезонье, у них действительно есть.

Пара заметно прибавила в хореографии и показала отличный прокат под инструментальную музыку, которая не отвлекала внимание от самих фигуристов. Ошибки были всё те же, что и в короткой программе — Тарасова сорвала сальхов и не очень чисто приземлялась на выбросах. Но зато она, словно тень Морозова, исполнила весь каскад из трёх тулупов и чётко отработала в остальных элементах. Россияне улучшили свой результат, показанный на победном Finlandia Trophy, и набрали в сумме 204,85 балла. К следующему выступлению на московском этапе Тарасова и Морозова должны будут ещё прибавить.

Первую для себя медаль этапов Гран-при завоевала молодая российская пара Алиса Ефимова — Александр Коровин. Хотя оба фигуриста не смогли исполнить нетипичный для фигурного катания двойной аксель, а затем партнёрша упала на сальхове, в остальном они показали себя с лучшей стороны и чисто исполнили все выбросы, пускай и не самые сложные.

Подопечные Олега Васильева сохранили второе место в плотной борьбе с американцами Эшли Кейн и Тимоти Ледак, которые отстали всего на четыре балла. К слову, представители США в скором времени будут тренироваться с Тарасовой и Морозовым, так что наверняка в будущем ещё составят конкуренцию в Москве — все призёры этого этапа отправятся дальше в Россию.

Воронов дотянулся до медали

В мужской произвольной программе любители фигурного катания особенно ждали выступления Сергея Воронова. Не только потому, что в свои 31 год он по-прежнему являлся претендентом на медаль. Постановку под песню Way Down We Go россиянину предложил Денис Тен, трагически погибший этим летом.

Воронов постарался исполнить её максимально качественно, чтобы посвятить её казахстанскому фигуристу. Четверной тулуп и тройной аксель в каскадах ему удалось, но падение на другом акселе и недокрут четверного риттбергера дорого обошлись россиянину. В итоге он набрал 226,44 балла и занял третье место, едва опередив итальянца Маттео Риццо.

Первое место занял хозяин льда Натан Чен. Про американца можно уверенно говорить, что если он неудачно выступил в первый день соревнований, то обязательно отыграется во второй. Всё так произошло и в этот раз. Пока что чемпион мира 2018 года сдерживает себя и не делает из каждого прыжка четверной. В четыре оборота он исполнил только лутц и два тулупа в каскадах во второй половине проката. Но этого хватило, чтобы не только отпраздновать победу, но и побить два мировых рекорда. Чен набрал 189,99 балла в произвольной программе и 280,57 в сумме. Отрыв от второго места, на которым оказался чех Михал Бржезина, составил 41 балл.

Самодурова против японок

Россиянке Софьи Самодуровой удалось вмешаться в борьбу японских и американских фигуристок на Гран-при США. По крайней мере, в короткой программе. Выступив первой, Самодурова надолго установила ориентир для всех. Каскад флип — тулуп и тройной риттбергер принесли ей неплохие для фигуристки второго эшелона 64,41 балла. Позади ученицы Алексея Мишина оказались Марин Хонда, Брэди Теннелл и соотечественница Полина Цурская, которой смена тренера пока не очень помогла — ученица Елены Буяновой упала на восьмое место с 58,42 балла.

Долго держаться на первом месте результат Самодуровой не мог. Сначала россиянку подвинула чемпионка четырёх континентов прошлого года Каори Сакамото. Японка, недавно провалившаяся на турнире Lombardia Trophy, чисто и аккуратно исполнила свою эффектную короткую программу с бонусом за тройной риттбергер.

Первое место в итоге заняла главная фаворитка соревнований Сатоко Мияхара, приехавшая в США в статусе бронзового призёра последнего чемпионата мира. Каскад лутц — тулуп, двойной аксель и тройной флип с ошибкой при отталкивании принесли японской фигуристке 73,86 балла. Для сравнения — мировой рекорд Алины Загитовой составляет 79,93 балла. Мияхара пока не может и близко к нему подобраться, но сезон она начала всё равно достойно.

Острая борьба в танцах

У российских фигуристов есть шанс подняться на пьедестал почёта во всех дисциплинах фигурного катания. Чтобы это произошло и в танцах на льду, постараться должны Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро. Танго в их ритм-танце было оценено на 73,30 балла, при том что техническая база россиян оказалась лучшей среди всех участников Гран-при.

Промежуточную победу закономерно одержали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Они набрали 78,43 балла и могли бы вполне побить мировой рекорд Александры Степановой и Ивана Букина, который равняется 79,16 балла. Однако с американцев были сняты два балла за потерю баланса и оторвавшийся от костюма элемент.

Второе место заняла нестареющая итальянская пара Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри. Участники семи чемпионатов мира получили от судей 75,01 балла — они проиграли совсем немного Хаббелл с Донохью, но и не сильно оторвались от Загорски с Гуррейро. Финальное распределение медалей, которое состоится в воскресенье, 21 октября, должно быть интригующим.