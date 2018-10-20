Фигуристка Костнер пропустит этапы Гран-при сезона-2018/19 из-за травмы

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Итальянская фигуристка Каролина Костнер из-за травмы не сможет принять участие в этапах серии Гран-при.
Фигуристка Костнер пропустит этапы Гран-при сезона-2018/19 из-за травмы
  • РИА Новости

«Я очень разочарована тем, что не могу участвовать в Гран-при в этом году, но тело — это машина, которая иногда нуждается в ремонте», — приводит слова 31-летней фигуристки Gazzetta dello Sport.

Она отметила, что решила пожертвовать серией Гран-при ради подготовки к последующим более крупным соревнованиям.

Костнер является чемпионкой мира 2012 года, бронзовым призёром Игр-2014 и пятикратной чемпионкой Европы.

Ранее сообщалось, что россиянин Сергей Воронов занимает четвёртое место после короткой программы на этапе Гран-при в США.

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