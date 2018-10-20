Фигурист Воронов занимает четвёртое место после короткой программы на этапе Гран-при в США
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Судьи оценили прокат Воронова в 78,18 балла.
Лидирует после короткой программы американец Натан Чен — 90,58 балла. Второе место занимает чех Михал Бржезина — 82,09 балла. Тройку лидеров замыкает малайзиец Джулиан Йи Чжи-Цзе — 81,52 балла.
Произвольную программу фигуристы представят в ночь на 21 октября.
Ранее сообщалось, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы на этапе Гран-при в США.