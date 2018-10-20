Фигурист Воронов занимает четвёртое место после короткой программы на этапе Гран-при в США

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Россиянин Сергей Воронов занимает четвёртое место по итогам короткой программы на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию, проходящем в США.
Фигурист Воронов занимает четвёртое место после короткой программы на этапе Гран-при в США
  • © REUTERS/ KIM KYUNG-HOON

Судьи оценили прокат Воронова в 78,18 балла.

Лидирует после короткой программы американец Натан Чен — 90,58 балла. Второе место занимает чех Михал Бржезина — 82,09 балла. Тройку лидеров замыкает малайзиец Джулиан Йи Чжи-Цзе — 81,52 балла.

Произвольную программу фигуристы представят в ночь на 21 октября.

Ранее сообщалось, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы на этапе Гран-при в США.

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