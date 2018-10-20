Фигуристы Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на этапе Гран-при в США

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают первое место по итогам короткой программы спортивных пар на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию, проходящем в США.

Российский дуэт получил за своё выступление 71,24 балла. Второе место занимает ещё одна российская пара — Алиса Ефимова и Александр Коровин, набравшие за свой прокат 62,38 балла. Тройку лидеров замыкают немецкие фигуристы Минерва Фабьен Хасе и Нолан Зигерт — 60,04 балла. Произвольную программу спортсмены представят 20 октября. Ранее Татьяна Тарасова рассказала об ожиданиях от выступлений российских фигуристов на Гран-при США.