Фигуристы Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на этапе Гран-при в США
Российский дуэт получил за своё выступление 71,24 балла.
Второе место занимает ещё одна российская пара — Алиса Ефимова и Александр Коровин, набравшие за свой прокат 62,38 балла.
Тройку лидеров замыкают немецкие фигуристы Минерва Фабьен Хасе и Нолан Зигерт — 60,04 балла.
Произвольную программу спортсмены представят 20 октября.
Ранее Татьяна Тарасова рассказала об ожиданиях от выступлений российских фигуристов на Гран-при США.