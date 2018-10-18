Тарасова рассказала об ожиданиях от российских фигуристов на Гран-при США

Консультант сборной России по фигурному катанию и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от выступлений российских фигуристов на Гран-при США.

«В начале сезона уже прошли первые соревнования, на которых были наши ведущие девочки: Алина Загитова и Евгения Медведева. В сентябре, на контрольных прокатах, мы также видели программы всех наших фигуристов. Они и их тренеры встречались с судьями, с руководством федерации. Было всё очень хорошо организовано. Всем были сделаны разные замечания, разобраны ошибки, было определено, над чем нужно работать», — приводит слова специалиста Sport24.

Она также отметила выступления спортсменов на Кубке России.

«На мой взгляд, все выступили на очень неплохом уровне. А на турнире в Финляндии наша танцевальная пара Александра Степанова и Иван Букин произвела фурор. Они понравились всем и получили высокие оценки. Так что будем живы — будем смотреть и болеть. Каждый имеет шанс, чтобы откатать свою программу на максимальном уровне и получить максимальные баллы для попадания в шестёрку лучших в мире», — сказала Тарасова.

Ранее Загитова предстала в образе волшебницы из аниме в японском шоу.