Туктамышева лидирует после короткой программы Гран-при Канады по фигурному катанию

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла первое место в короткой программе на втором этапе Гран-при в канадском Лавале.

Россиянка показала результат 74,22 балла.

На второй строчке расположилась представительница Японии Вакаба Хигути (66,51), а замыкает тройку сильнейших её соотечественница Мако Ямасита (66,30).

Другая российская спортсменка, двукратная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева заняла седьмую позицию (60,83).

Ранее сообщалось, что пара Бойкова — Козловский занимают четвёртое место после короткой программы на этапе Гран-при в Канаде.

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