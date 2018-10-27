Туктамышева лидирует после короткой программы Гран-при Канады по фигурному катанию
Россиянка показала результат 74,22 балла.
На второй строчке расположилась представительница Японии Вакаба Хигути (66,51), а замыкает тройку сильнейших её соотечественница Мако Ямасита (66,30).
Другая российская спортсменка, двукратная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева заняла седьмую позицию (60,83).
Ранее сообщалось, что пара Бойкова — Козловский занимают четвёртое место после короткой программы на этапе Гран-при в Канаде.