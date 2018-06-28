Поддержка трибун и напутствие Хиддинка: сборная России продолжает подготовку к матчу с Испанией

Подопечные Станислава Черчесова продолжают подготовку к футбольному поединку с Испанией. Все игроки, за исключением Александра Ерохина, находятся в хорошей форме и проводят плановые занятия на базе в Новогорске. Это подтвердил тренер россиян по физподготовке Паулино Гранеро. Новогорск посетил также бывший наставник национальной команды — Гус Хиддинк. На встрече с журналистами после занятий вратарь Андрей Лунёв и защитник Марио Фернандес поделились своим мнением о предстоящей игре.

Сборная России по футболу провела очередную тренировку на своей подмосковной базе в преддверии матча 1/8 финала с Испанией. На поле в Новогорске вышли все футболисты, кроме Александра Ерохина, продолжающего восстанавливаться после травмы стопы. Полузащитник занимался в зале по индивидуальной программе.

Нынешняя тренировка не обошлась без неожиданного визита. На этот раз Новогорск посетил бывший главный тренер национальной команды Гус Хиддинк. Специалист выразил благодарность за приглашение и пожелал россиянам удачи в предстоящем поединке.

Гус Хиддинк посетил тренировку @TeamRussia и в своём неповторимом стиле выступил перед командой, пожелав ребятам удачи. А с переводом ему помог главный тренер @TeamRussia Станислав Черчесов 😎#WorldCuppic.twitter.com/17uBMlhXee — Сборная России (@TeamRussia) 28 июня 2018 г.

Кроме того, стало известно, в какой форме будут выступать россияне в матче 1/8 финала чемпионата мира.

После тренировки на вопросы собравшихся представителей СМИ ответили вратарь Андрей Лунёв, защитник Марио Фернандес и тренер во физподготовке Паулино Гранеро.

«Черчесов — хороший, лучший, топ!»

Защитник «Зенита» Андрей Лунёв рассказал о том, что в поединке 1/8 финала сборная России вправе рассчитывать на положительный результат, а также о том, какие качества помогут нашим футболистам оказать достойное сопротивление подопечным Фернандо Йерро.

— Стал ли для вас неожиданностью визит Гуса Хиддинка?

— Да. Все ребята были очень впечатлены, когда его увидели.

— Какими словами вы бы охарактеризовали Станислава Черчесова?

— Хороший, лучший, топ.

— Сборная России встречалась с Испанией в рамках товарищеского матча в Санкт-Петербурге. Не хотели бы сыграть там же и в 1/8 финала?



— Могу сказать лишь то, что в поединке с Египтом поддержка с трибун была гораздо больше, чем в стартовой встрече в Москве. Не знаю, почему так произошло, но уверен, что в «Лужниках» в матче плей-офф всё будет по-другому. Любая поддержка очень важна для футболистов.

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— Какие сильные и слабые стороны вы бы выделили у сборной Испании?

— Некоторые вещи нам ещё предстоит выяснить. Так, разберём, какие мячи они пропускали в матчах с Марокко и Португалией. Будем ловить их на защите, искать свободные зоны. Однако не стоит забывать и о нападающих, которые отлучаются своим высочайшим классом.

— Подопечные Фернандо Йерро пропускают слишком много для себя на нынешнем мундиале. В связи с этим будете ли вы чувствовать себя увереннее?

— Не могу сказать. Никто не знает, как они выступят в поединке 1/8 финала.

— Серхио Рамос очень часто действует достаточно агрессивно, провоцируя соперника. Планируете ли вы играть с ним в той же манере?

— Да, думаю, на агрессию стоит отвечать агрессией. Тем более у нас есть футболисты, способные дать ему достойный ответ. Однако не стоит забывать и об игровых моментах.

— Давид Де Хеа не очень удачно выступает в последнее время. Что об этом думаете?

— Нет, ведь и великие вратари имеют право на ошибку. Для его команды важнее, что она прошла в плей-офф. Его команда вышла в плей-офф. Думаю, тренерский штаб будет смотреть на то, как он проявит себя там.

— На какие компоненты игры нашей команды стоит обратить внимание в первую очередь?

— Главное, что нам нужно, — невероятная самоотдача и полная концентрация. Тогда мы сумеем достичь положительного результата.

— Криштиану Роналду сделал хет-трик как раз в поединке с испанцами. Кто в нашей команде способен на нечто подобное?

— Головин, Дзюба, Смолов. Каждый, кто выйдет на поле в состоянии забить сразу несколько мячей.

— Верите ли вы, что сможете пройти Испанию?



— Разумеется. Мы уже играли с этой командой и достойно показали себя. Уверен, что со всеми сборными можно играть, посмотрите на Германию или Аргентину. Кроме того, нельзя выходить на поле с мыслью о том, что проиграешь. Возможно абсолютно всё.

«К матчу с Испанией планируем подойти во всеоружии»

Следующим к журналистам вышел защитник московского «Локомотива» Марио Фернандес, который поделился своим мнением о будущем сопернике.

— Что думаете о предстоящем матче со сборной Испании?

— Против испанцев планируем выступить так же, как и раньше. Мы показываем хорошую игру, всё идёт по плану.

— Не являлась ли Испания одной из самых слабых команд в своей подгруппе?

— Эту сборную необходимо уважать, какой бы результат она ни показывала. В её составе находятся лучшие игроки, недооценивать которых было бы неправильно.

— Как россияне ощущают себя с физической точки зрения?

— Мы начали свою подготовку ещё на сборах в Австрии. Поэтому к матчу 1/8 финала планируем подойти во всеоружии.

«Всем сердцем нахожусь со своими подопечными»

Последним к представителям СМИ вышел тренер по физподготовке сборной России Паулино Гранеро. Большинство вопросов, адресованных ему, качались готовности наших футболистов, а также их психологического состояния.

— Российская команда является лидером мундиаля по пройденному за матч километражу. Как вы это объясните?

— Ничего удивительного в этом не вижу, ведь футболисты планомерно работают над своей подготовкой на протяжении долгого времени. Кроме того, каждый из них старается выложиться на 100% на домашнем чемпионате мира.

— К какому поединку вы рассчитывали привести сборную к своему пику формы?

— Привязки к какой-то определённой стадии чемпионата мира нет. На протяжении нескольких поединков можно было наблюдать положительную динамику. Надеюсь, дальше мы продолжим в том же духе.

— Что можете сказать конкретно о Сергее Игнашевиче?

— Он находится в превосходной физической форме, занимается каждый день, проделывает большой объём работы. Про моему мнению, Сергей — один из самых способных футболистов, с которым мне приходилось работать.

— А что можете сказать об психологическом состоянии сборной России?

— Разумеется, в данный момент все очень напряжены эмоционально. Однако здесь речь идёт не только о спортсменах, но и о всей стране в целом. Но мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы обыграть соперника.

— По национальности вы являетесь испанцем. За кого будете больше переживать в предстоящей игре?

— Честно говоря, в России я мыслю, как россиянин и всем сердцем всегда нахожусь со своими подопечными. Поэтому хочу, чтобы именно они одержали верх в этой встрече.