«Рассчитываем на свободные зоны в обороне соперника»: сборная России провела тренировку в преддверии матча с Испанией

Сборная России по футболу 1 июля встретится с Испанией в рамках 1/8 финала домашнего чемпионата мира. Отечественные футболисты вернулись в Москву после поражения от Уругвая в Самаре и тренируются на базе в Новогорске. Защитники Сергей Игнашевич и Владимир Гранат ответили на вопросы журналистов о будущем сопернике и оценили шансы национальной команды на выход в четвертьфинал турнира.

Футболисты национальной команды вернулись в Новогорск и в соответствии с расписанием вышли на утреннюю разминку. Накануне к занятиям в общей группе присоединился Алан Дзагоев. Однако в этот раз по индивидуальной программе тренировался Александр Ерохин, получивший незначительную травму стопы.

По плану Станислава Черчесова игроки, принимавшие участие в матче с Уругваем, провели на поле меньше времени, чем футболисты, оставшиеся в той встрече на скамейке запасных.

Тренировка начинается. В занятии не принимает участие Александр Ерохин pic.twitter.com/uxv7yOzlQb — Сборная России (@TeamRussia) 27 июня 2018 г.

«Наша основная задача — сыграть на максимуме возможностей»

После тренировки к представителям СМИ вышел защитник сборной России и московского ЦСКА Сергей Игнашевич. Ветеран национальной команды поделился мнением о стиле игры испанцев, а также недостатках будущего соперника, которые могут сыграть на руку россиянам.

— Какой матч с Испанией вам запомнился больше всего?

— Редко думаю о прошедших встречах. Но если необходимо выбрать одну, то я бы назвал проигранный нами полуфинал Евро-2008. Однако на данный момент все мысли сосредоточены на предстоящей игре. Никакой ностальгии или воспоминаний нет.

— Сборная Испании практикует атакующий футбол. В связи с этим планирует ли тренерский штаб применить схему с большим количеством защитников?

— Этот вопрос стоит задать Станиславу Черчесову. Задача игроков — тренироваться и восстанавливаться. Могу сказать лишь то, что «фурия роха» сильна своей командной игрой, поэтому угрозы можно ожидать на любом участке поля. В её составе присутствует тройка нападающих высочайшего класса, а это уже очень серьёзный козырь.

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— Тем не менее испанцы не выглядели достаточно уверенно на групповом этапе.

— Возможно. Однако не стоит заблуждаться на их счёт. Команда играет всё в тот же выдающийся футбол, что и раньше. Единственный минус, который можно было заметить, заключается в том, что защитники высоко поджимают, оставляя свободные зоны в линии обороны. Подобные недочёты позволяли создавать опасные моменты Ирану и Марокко. На это главным образом будем рассчитывать и мы.

— Не ожидаете ли вы провокаций со стороны Серхио Рамоса и Диего Косты? Как будете с ними справляться?

— Не думаю, что будет что-то серьёзное. С появлением системы видеопомощи арбитрам (VAR) многие стали действовать осмотрительнее.

— Думали ли вы о том, что бы было, если бы России в соперники по 1/8 финала досталась Португалия?

— Честно говоря, никакой разницы нет. Каждая из сборных играет в собственный футбол: испанцы предпочитают атаковать, португальцы же выступают вторым номером. Оба варианта могут вызвать определённые сложности. Поэтому не стоит думать о том, что могло бы быть. Наша основная задача — сыграть на максимуме своих возможностей. И даже больше.

— Хватит ли на это сил?

— Если потребуется, то хватит.

— Рады ли вы, что матч плей-офф состоится в Москве, а не в Сочи?

— Да, ведь в «Лужниках» зрительская поддержка будет гораздо больше.

В работе с мячом вратари @TeamRussia могут обходиться и без рук

🤲🚫

👟❕ pic.twitter.com/CS6w0b04Ca — Сборная России (@TeamRussia) 27 июня 2018 г.

«Важнейшими факторами в игре с Испанией станут самоотдача и дисциплина»

Следующим на вопросы представителей СМИ ответил Владимир Гранат. Защитник «Рубина» рассказал о психологическом состоянии игроков сборной после поражения от Уругвая и оценил шансы национальной команды на выход в 1/4 финала.

— Следили ли за поединком между Нигерией и Аргентиной? За кого болели?

— Да, собрались большой компанией и насладились захватывающей игрой. В какой-то степени переживали за Аргентину, но она вышла в плей-офф по воле случая.

— Футболисты сборной России уже справились с поражением от Уругвая?

— Разумеется, это было непросто, ведь нам очень хотелось снова порадовать болельщиков. Но необходимо оставить эмоции позади: задачу-минимум мы выполнили, впереди нас ждёт важнейший поединок с Испанией.

— Если говорить об этом противостоянии, то что наша национальная команда сможет противопоставить подопечным Фернандо Йерро?

— Мы должны быть предельно сконцентрированы на протяжении 90 минут. Кроме того, важнейшими факторами здесь станут самоотдача и дисциплина.

— Какие слабые стороны соперника вы можете назвать?

— Я бы не стал этого делать. Нельзя судить о состоянии команды по игре на групповом этапе. Матчи плей-офф — совсем иное дело, к ним любая сборная подходит наиболее собранно.

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— А в чём заключается основная угроза Испании?

— Каждый игрок этой команды отличается выдающимся мастерством. Отличиться могут как нападающие, так и игроки оборонительной линии.

— Не считаете, что больше шансов у нашей сборной было бы в поединке с Португалией?

— До того, как стал известен соперник, у каждого были свои предпочтения. Но сейчас об этом никто не думает: будем играть с тем, кто нам достался.

— Перед началом турнира вы говорили Артёму Дзюбе, что его у него обязательно будет шанс забить. Что скажете в преддверии матча с Испанией?

— Могу повторить то же самое. Главное, чтобы ему это помогло.

— Как бы вы оценили шансы россиян в матче 1/8 финала?

— 50 на 50. Мы выйдем на поле самого большого стадиона страны, а болельщики — наша главная опора, наш 12-й игрок. Очень рассчитываем на поддержку трибун.