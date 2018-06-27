Ерохин пропустил тренировку сборной России по футболу

Полузащитник сборной России по футболу Александр Ерохин пропустил тренировку команды, которая прошла 27 июня в Новогорске.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что Ерохин стал единственным отсутствующим в общей группе игроком. Восстанавливающийся после травмы Алан Дзагоев тренируется вместе со всеми.

Ранее сообщалось, что скауты «Барселоны» просмотрят Александра Головина на матче Испания — Россия.