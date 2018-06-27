Игнашевич назвал самый памятный матч со сборной Испании в карьере

Защитник сборной России по футболу Сергей Игнашевич назвал самый запоминающийся матч с национальной командой Испании в своей карьере.

«Не вспоминаю матчи против испанцев. Если задуматься, наверное, самый памятный матч в карьере с испанцами — это полуфинал Евро-2008, когда мы проиграли. Сейчас все мысли о предстоящей игре, никакой ностальгии», — приводит слова Игнашевича РИА Новости.

Россиянин отметил, что испанская сборная сильна своей командной игрой и угрозы можно ждать не только от нападающего Диего Косты, но и от других игроков.

«Испания набрала в группе пять очков, команда играет в тот же футбол, что и в предыдущие годы. Защита поджимает высоко, что даст нам шансы на контратаки», — добавил Игнашевич.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России Александр Ерохин пропустил тренировку команды.