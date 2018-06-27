Гранат рассказал, за счёт чего сборная России может обыграть Испанию на ЧМ-2018

Защитник сборной России по футболу Владимир Гранат рассказал, за счёт чего команда может обыграть Испанию в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года.

«Самоотдача и дисциплина — это самое важное, что будет в матче с испанцами. Все игроки соперника опасны — и полузащитники, и нападающие. Не стоит забывать и про защитников, которые очень опасны на стандартах», — приводит слова Граната ТАСС.

Он отметил, что нет необходимости выделять слабые стороны испанской национальной команды по итогам группового этапа.

«Всё-таки это другие игры. А сейчас будут матчи на вылет, испанцы более ответственно к ним подойдут», — добавил Гранат.

Он подчеркнул, что Россия и Испания имеют равные шансы на проход в следующую стадию мундиаля.

Встреча между командами состоится 1 июля на московском стадионе «Лужники».

Ранее защитник сборной России Сергей Игнашевич назвал самый памятный матч со сборной Испании в карьере.