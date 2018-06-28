Хиддинк посетил тренировку сборной России по футболу

Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк посетил тренировку команды, которая проходит 28 июня в Новогорске.

Об этом сообщает ТАСС.

Перед началом занятия голландец обратился к российским игрокам на английском языке, а нынешний наставник команды Станислав Черчесов переводил его слова.

Хиддинк руководил сборной России с 2006 по 2010 год. Под его руководством команда стала бронзовым призёром чемпионата Европы — 2008.

Ранее сообщалось, что четыре европейских клуба заинтересованы в переходе футболиста сборной России Ильи Кутепова.