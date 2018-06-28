СМИ: Четыре европейских клуба заинтересованы в переходе футболиста сборной России Кутепова

Защитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Илья Кутепов попал в сферу интересов четырёх клубов из европейских топ-чемпионатов.

Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации издания, предметный интерес к Кутепову проявляет итальянская «Фиорентина». Кроме того, подписать россиянина могут французский «Лион», английский «Вест Хэм» и немецкий «РБ Лейпциг».

В прошедшем сезоне Кутепов забил один гол в 18 матчах чемпионата России. На мировом первенстве 2018 года он сыграл во всех трёх встречах группового этапа.

Ранее тренер по физподготовке сборной России Паулино Гранеро заявил, что команда физически полностью готова к плей-офф ЧМ-2018.