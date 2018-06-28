Гранеро: физически сборная России полностью готова к плей-офф ЧМ-2018

Тренер сборной России по физподготовке Паулино Гранеро рассказал о состоянии команды перед плей-офф чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Безусловно, физически команда полностью готова к плей-офф. Мы действительно очень усердно готовились. Искали у игроков лучшие индивидуальные качества и старались работать с ними», — приводят слова Гранеро «Известия».

Специалист отметил, что для каждого игрока были подготовлены специальные индивидуальные программы, чтобы подвести футболистов к турниру в хорошей форме.

«Пауза очень помогает игрокам восстановиться. Перерыв между играми всегда очень важный момент», — добавил Гранеро.

Он подчеркнул, что тем футболистам, которые сыграли с Уругваем, нужно успеть восстановиться к 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что испанские болельщики не могут позволить себе билеты на матч со сборной России на ЧМ-2018 по футболу.