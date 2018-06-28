Испанские болельщики не могут позволить себе билет на матч со сборной России на ЧМ-2018 по футболу

Испанские болельщики не могут позволить себе приобрести билеты на матч 1/8 финала чемпионата мира с национальной командой России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора Visit Russia Испании, Португалии и Латинской Америки Марлен Родригес.

«Мы получаем после матча с Марокко много звонков. Много кто интересуется. Но самый дешёвый билет, который мы можем найти сейчас, стоит $1,1 тысячи. И за такие деньги никто не едет», — заявила Родригес.

Она отметила, что в эту стоимость входит только билет на матч — без перелёта и проживания.

«И ещё есть проблема, что за 72 часа до начала матча закрывается продажа билетов — и люди об этом не знают. Так что если человек захочет в последний момент поехать, это будет невозможно», — добавила Родригес.

Она подчеркнула, что испанских болельщиков на матче будет немного. По её словам, Королевская испанская футбольная федерация также не поддерживает массовый приезд болельщиков.

«Все отзывы, которые мы получаем от клиентов по поводу поездки, положительные. Говорят, что организация великолепная, что это лучший чемпионат, на который они ездили, что всё превосходно, и всем очень нравится Россия», — заявила Родригес.

Ранее сообщалось, что сборная Германии поблагодарила Россию за гостеприимство на ЧМ-2018.