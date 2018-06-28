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Игра от обороны, голы из воздуха и травма Марсело: как Бразилия выбила Сербию с чемпионата мира по футболу

28 июня 2018, 00:37
Игра от обороны, голы из воздуха и травма Марсело: как Бразилия выбила Сербию с чемпионата мира по футболу
/ Reuters

Сборная Бразилии по футболу в третьем туре группового этапа чемпионата мира по футболу победила национальную команду Сербии со счётом 2:0. Радость от выхода в плей-офф омрачила лишь травма защитника Марсело, покинувшего поле на 10-й минуте встречи. Как подопечные Тите прокладывали себе дорогу в 1/8 финала навстречу Мексике — в материале RT.

Ситуация в группах E и F на чемпионате мира по футболу перед заключительным туром была столь запутанной, что организационному комитету турнира впору было назначать все четыре матча на одно время, а не оставлять в силе расписание, согласно которому параллельно начинали выяснять отношения исключительно представители одного конкретного пула.

Особенно это касалось квартета, в котором шансы на выход в следующий раунд сохраняли швейцарцы, бразильцы и сербы. К тому моменту, когда двое последних выходили на поле стадиона «Спартак» в Москве, уже было известно, что Швеция с двумя игроками РФПЛ в старте за какие-то 24 минуты разгромила Мексику и вышла из группы с первого места, а Южная Корея сотворила самую громкую сенсацию турнира, поставив крест на надеждах сборной Германии отстоять чемпионский титул.

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Надо было видеть, с какой неподдельной радостью болели за азиатов и праздновали первый вылет бундестим в истории на предварительном этапе журналисты пентакампеонов в пресс-центре.

Было интересно понаблюдать за тем, станут ли подопечные Тите задумываться о выборе соперника по ходу игры, попутно получая информацию из Нижнего Новгорода о ходе встречи Швейцария — Коста-Рика. Ведь угодить в одну половину сетки с Францией, Аргентиной и Португалией, в каком бы состоянии последние не находились, не захотел бы даже самый записной фаворит.

Но главная проблема заключалась в том, что сколь хорошо не выглядели бы жёлто-синие в отчётный вечер, им противостоял соперник, стоявший на краю пропасти и также страстно желавший спастись, как накануне Аргентина. И пусть у Младена Крстаича в составе не было звезды калибра Лионеля Месси, зато, в отличие от Хорхе Сампаоли, он пользовался у игроков доверием и авторитетом.

В дебюте встречи стало понятно, что для латиноамериканцев она лёгкой не будет. Да, они привычно понеслись вперёд, но запала хватило ровно на одну атаку, в которой Филиппе Коутиньо хотел больше отличиться сам, чем просчитать траекторию прострела Неймара, под который было сложно подстроиться. Попытки прессинга в исполнении латиноамериканцев разбивались «белыми орлами» с такой лёгкостью, что могло показаться, будто это они собираются действовать с позиции силы. Более того, на 10-й минуте внезапно захромал и попросил замену Марсело, к чему партнёры оказались не готовы. Им потребовалось какое-то время, чтобы переосмыслить, как разгонять контратаки и распределить обязанности защитника.

Неманье Матичу и компании этого оказалось достаточно, чтобы предъявить свои козыри и запереть бразильцев у их штрафной. Однако до реальных угроз у ворот Алиссона дело не доходило, пусть незамысловатая игра в пас на правом фланге и приносила свои плоды в виде беспрепятственных навесов и передач внутрь. Но, за исключением Александра Митровича, откликаться на них было некому, а самого форварда стерегли, как особо опасного преступника. По воротам он сумел пробить лишь однажды, с неудобной высоты, стоя спиной к воротам и только потому, что мяч изменил траекторию после прострела.

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Позволив сопернику продемонстрировать все свои козыри, бразильцы внешне очень легко отодвинули игру от своей штрафной к опорной зоне и принялись выжидать. Тактика игры «вторым номером» при наличии реактивной передней линии выглядела единственно правильной, исходя из общего рисунка и возросшей плотности. Во второй половине тайма это стало очевидно.

Откровенно отдыхавший в первые полчаса и редко отрабатывавший в обороне Неймар трижды устраивал спринтерские забеги с мячом. Первый из них завершился блоком Душана Тадича, второй — отыгрышем с Габриэлем Жезусом и ударом в руки Владимиру Стойковичу, а третий — нарушением Адама Ляича на бровке, после которого пострадавший кувыркался на газоне, подобно гимнасту. Это вызвало бурю негодования на трибунах, так как с артистизмом крайний нападающий сильно переборщил.

А потом бразильцы неожиданно забили. Причём сделал это тот, от кого совсем не ждали гола. Паулиньо решил испытать судьбу и выдвинулся на позицию центрфорварда, пока Жезус опустился в полузащиту. Моутиньо поверил в то, что у него получится, и выдал идеально мягкий пас из глубины на ход. Пытавшийся сократить дистанцию и напугать визави Стойкович оставил ворота пустыми и хавбеку «Барселоны» не составило труда поразить их, слегка коснувшись мяча после отскока от газона.

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Исходя из характера встречи ожидать, откровений от сербов в оставшееся до перерыва время не приходилось. Даже с учётом того, что швейцарцы открыли счёт в Нижнем, что теоретически могло заставить команду Тите начать наращивать обороты и раскрываться. Но латиноамериканцы продолжали гнуть свою линию. И концовку первого тайма, и весь второй они преимущественно провели на своей половине, заботясь ровно о двух вещах: чтобы у Аллиссона было как можно меньше работы, а у Неймара — свободы впереди.

«Белые орлы» прилежно пытались выполнять установку на матч, продолжая навешивать, простреливать и любыми другими возможными способами доводить мяч до Митровича. Однако три четверти этих попыток завершались выносами защитников из штрафной, а в оставшихся случаях форварда «Фулхэма» подводила или техника, или точность. Чем меньше времени оставалось, тем больше сербы наращивали обороты, но отсутствие «плана Б» сводило все их надежды на ничью исключительно к везению. Тем более что тренерский штаб отказывался вносить коррективы.

В итоге, Крстаич выпустил на поле второго нападающего лишь на 82-й минуте, когда всё было безнадёжно потеряно и на навал у его футболистов не осталось сил. За четверть часа до этого Тиаго Силва оторвался от Неманьи Матича и кивком головы превратил навес Неймара с углового в гол, расставивший всех по своим местам. После этого у европейцев окончательно опустили руки, и атаковали они скорее по инерции. Впрочем, фанаты не стали их за это упрекать и проводили аплодисментами.



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