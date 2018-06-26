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Иранцы против Роналду и пицца с портретом Дзюбы: околоспортивные события 12-го дня ЧМ-2018

26 июня 2018, 07:35
Иранцы против Роналду и пицца с портретом Дзюбы: околоспортивные события 12-го дня ЧМ-2018
/ Reuters

В Саранске перед матчем Португалия — Иран, который завершился вничью, иранские болельщики помешали Криштиану Роналду выспаться. В России приготовили пиццу с изображением Дзюбы, а также спортсмену посвятили флешмоб. Игрок сборной Англии Кайл Уокер поддержал инициативу болельщицы, которая пообещала сделать татуировку, если другой футболист «трёх львов» забьёт гол. А россиянка упала в обморок после того, как сборная Уругвая поразила ворота национальной команды. Главные околофутбольные события 12-го дня мундиаля — в материале RT.

Невыполненное обещание

Любому спортсмену для достижения положительного результата необходима правильная мотивация. Возможно, именно этим соображением руководствовалась одна из пользовательниц Twitter, разместившая в своём аккаунте пост с обещанием сделать татуировку с изображением английского защитника Джона Стоунза, если тот сумеет отличиться в поединке с Панамой.

На сообщение откликнулся футболист «трёх львов» Кайл Уокер, заявивший, что оплатит услуги тату-мастера, если это действительно произойдёт.

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Как известно, воскресный матч закончился разгромом панамцев со счётом 6:1, и Стоунз даже оформил дубль. Однако девушка, очевидно, осознала, что погорячилась, и удалила свой пост.

Провокация иранских болельщиков

Иранские болельщики нашли необычный способ поддержать национальную команду накануне поединка с Португалией. В ночь перед заключительным матчем группы В фанаты собрались под окнами саранской гостиницы, где остановились «избранные», и начали активно шуметь, мешая спать Криштиану Роналду и его товарищам.

На некоторых футболистов это действительно подействовало, и им пришлось выходить на балкон, чтобы успокоить толпу.

Руководству гостиницы пришлось принять меры, чтобы в прямом смысле огородить португальцев от дальнейших провокаций. Вокруг здания был установлен двойной забор, полностью перекрывающий посторонним доступ на территорию.

Отчасти иранские болельщики добились своего: их кумиры сыграли с Португалией вничью.

Усы Кузнецова

Акция «Усы надежды» набирает всё большие обороты. На этот раз к ней присоединился российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, пришедший поддержать сборную на трибунах «Самара Арены».

Носи усы

Публикация от Evgeny Kuznetsov (@kuzy092)

Ещё одни усы появились на фасаде Гостиного двора в Санкт-Петербурге. Баннер с соответствующим изображением и подписью «Сами с усами» вывесили активисты, не пожелавшие оставаться в стороне от событий чемпионата мира.

Портрет на пицце

Обыкновенными баннерами ни игроков, ни болельщиков не удивишь. Поэтому многие мастера продолжают соревноваться в оригинальности, используя всё новые подручные материалы.

На этот раз в ход пошли тесто и кетчуп. Повар из Санкт-Петербурга изобразил портрет нападающего сборной России Артёма Дзюбы на пицце.

Как сообщается, ранее брат кулинара также сумел воссоздать на итальянском блюде изображение Станислава Черчесова.

Флешмоб иностранных болельщиков

 

Благодаря своим действиям на поле Артём Дзюба надолго запомнится не только российским, но и зарубежным болельщикам. В его честь они решили устроить флешмоб, в рамках которого показывали жест, ставший отличительной чертой нападающего. 

В видео, опубликованном в официальном аккаунте РФС, любители футбола из разных стран отдают честь россиянину и пытаются произнести его фамилию.

Угроза Валуева

Поддержал российских футболистов и Николай Валуев. Он записал видеообращение, в котором пожелал сборной удачи в поединке с Уругваем, а также призвал не останавливаться на достигнутом.

Экс-чемпион мира не стал ограничиваться словами: в конце короткого ролика он в шутку показал кулак.

Морская поддержка

Матч сборных России и Уругвая смогли посмотреть также моряки Северного флота. Специально ради игры был изменён распорядок дня военнослужащих, чтобы они смогли поболеть за подопечных Черчесова.

«Вносятся определённые коррективы в распорядок дня, чтобы как можно больше военных болельщиков могли увидеть игру российской команды в прямом эфире. Просмотр разрешён только тем военным, кто в этот период свободен от исполнения служебных обязанностей», — цитирует ТАСС пресс-службу флота.

К сожалению, игра с Уругваем хозяевам чемпионата мира не удалась: южноамериканцы одержали победу со счётом 3:0. Некоторым болельщикам было в прямом смысле плохо от такого результата. После второго гола в ворота Игоря Акинфеева одна из болельщиц на «Самара Арене» упала в обморок. 

Отметим, российская сборная вышла в 1/8 финала со второго места в группе А. В воскресенье, 1 июля, подопечные Черчесова встретятся с национальной командой Испании. 


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