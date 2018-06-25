Евгений Кузнецов наклеил усы, чтобы поддержать сборную России в матче с Уругваем

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов приехал в Самару поддержать сборную России в матче третьего тура чемпионата мира с национальной командой Уругвая.

Кузнецов наклеил усы и опубликовал фото со стадиона в Самаре.

«Носи усы», — написал хоккеист в своём Instagram.

Носи усы Публикация от Evgeny Kuznetsov (@kuzy092) 25 Июн 2018 в 6:21 PDT

Таким образом, действующий обладатель Кубка Стэнли присоединился к акции в поддержку сборной России и её главного тренера Станислава Черчесова «Усы надежды».

Матч Россия — Уругвай начнётся в 17:00 мск.

Ранее необычный баннер с изображением усов главного тренера сборной России по футболу появился на здании в Санкт-Петербурге.