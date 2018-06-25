Баннер с усами тренера сборной России появился в Петербурге

Необычный баннер с изображением усов главного тренера сборной России по футболу появился на здании Санкт-Петербурга.

Как сообщает телеканал «360», усы изображены на полотне в виде футбольного поля.

Баннер повесили на фасаде Гостиного Двора.

На его фоне с удовольствием фотографируются прохожие.

Ранее ФАН сообщало, что зону для болельщиков в Петербурге посетили 400 тысяч человек за неделю.