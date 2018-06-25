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Отель в Саранске, в котором разместилась сборная Португалии, окружили вторым забором
25 июня 2018, 12:25
/ Reuters
Отель в Саранске, в котором расположилась сборная Португалии перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Ирана, огородили дополнительным забором.
Как сообщает «Столица С», наутро после того, как фанаты Ирана мешали португальцам спать, городские власти установили вокруг отеля второй забор, перекрыв даже пешеходную зону.
Отмечается, что вокруг гостиницы также увеличили количество сотрудников правоохранительных органов.
Матч Иран — Португалия состоится 25 июня на стадионе «Мордовия Арена», начало — в 21:00.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду попросил иранских фанатов не шуметь у отеля перед матчем ЧМ-2018.
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