Роналду попросил иранских фанатов не шуметь у отеля перед матчем ЧМ-2018

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду попросил болельщиков национальной команды Ирана позволить ему выспаться в преддверии матча чемпионата мира 2018 года.

Как сообщает Globo, группа иранских болельщиков собралась у отеля в Саранске, где разместилась португальская команда, и начала себя шумно вести,тем самым мешая соперниками их команды спать.

Лидер португальской сборной подошёл к окну гостиницы и жестами попросил фанатов не шуметь, чтобы он смог поспать.

Ronaldo foi à janela pedir aos iranianos para o deixarem dormir em paz 💤



🎥 @RTP1pic.twitter.com/UtYxZBbJF3 — B24 🇵🇹 (@B24PT) 24 июня 2018 г.

Матч Иран — Португалия состоится 25 июня на стадионе «Мордовия Арена», начало в 21:00.

Ранее Пепе заявил, что сборная Португалии уважает команду Ирана.