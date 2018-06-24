Пепе заявил, что сборная Португалии уважает команду Ирана

Защитник сборной Португалии Пепе поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Ирана.

«Мы попытаемся выложиться и хорошо сыграть. Это возможность для нас выйти в следующую стадию турнира. Нельзя говорить, что Португалия одной ногой в плей-офф. Мы уважаем нашего соперника», — приводит слова Пепе ТАСС.

Матч Иран — Португалия состоится 25 июня в Саранске. Начало — в 21:00.

Ранее сообщалось, что Фернанду Сантуш назвал сборную Ирана лучшей азиатской командой.