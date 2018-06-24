Сантуш назвал сборную Ирана лучшей азиатской командой

Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Ирана.

«Сборная Ирана хорошо организована, тактически сильна, игроки умеют хорошо переходить в контратаки. Завтра матч будет напряжённым, обе команды постараются сделать всё для победы, это будет игра двух сильных соперников. Иран — лучшая азиатская команда», — приводит слова Сантуша ТАСС.

Матч Иран — Португалия состоится 25 июня в Саранске, начало в 21:00.

Ранее Криштиану Роналду рассказал, почему начал отращивать бородку перед чемпионатом мира 2018 года.