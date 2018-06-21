Роналду: оставлю козлиную бородку до конца ЧМ-2018

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду рассказал, почему начал отращивать козлиную бородку перед чемпионатом мира 2018 года.

«Это наша с Куарежмой шутка. Перед матчем с Испанией мы сидели в сауне, и я начал бриться. А потом сказал остальным, что оставлю эту козлиную бородку до конца турнира, если забью Испании», — приводит слова Роналду A Bola.

Португалец забил три гола в матче с национальной командой Испании.

«Она принесла нам удачу. Поэтому я её оставлю до конца чемпионата», — подчеркнул Роналду, являющийся единоличным лидеров в гонке бомбардиров мундиаля с четырьмя мячами.

Ранее сообщалось, что судья матча Португалия — Марокко попросил футболку у Роналду.