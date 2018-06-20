Судья матча Португалия — Марокко попросил футболку у Роналду

Нападающий сборной Марокко Нордин Амрабат заявил, что главный судья матча чемпионата мира по футболу 2018 года Португалия — Марокко Марк Гейгер попросил игровую футболку у форварда Криштиану Роналду.

«Я не знаю, что за обычаи у этого рефери, но он был очень впечатлён Криштиану Роналду. Я слышал от Пепе, что в перерыве судья просил у Криштиану футболку. Это чемпионат мира, а не цирк», — цитирует Амрабата A Bola.

Ранее главный тренер сборной Марокко по футболу Эрве Ренар заявил, что защитник сборной Португалии Пепе нарушал правила во время гола Криштиану Роналду, который стал решающим в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.