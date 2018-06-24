Сборная Англии разгромила Панаму в матче ЧМ-2018

Сборная Англии одержала разгромную победу над национальной командой Панамы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 6:1.

Хет-триком в составе английской команды отличился нападающий Гарри Кейн. Дубль в свой актив записал защитник Джон Стоунз. Ещё один мяч забил Джесси Лингард.

В составе сборной Панамы автором первого в истории гола команды на чемпионатах мира стал защитник Фелипе Белой.

Следующим соперником англичан станет команда Бельгии, а Панама сыграет с Тунисом.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.