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Без путёвки в плей-офф: сборная Польши крупно уступила Колумбии на чемпионате мира по футболу

25 июня 2018, 01:14
Без путёвки в плей-офф: сборная Польши крупно уступила Колумбии на чемпионате мира по футболу
/ Reuters

В матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России сборная Польши потерпела разгромное поражение от национальной команды Колумбии. Встреча завершилась со счётом 0:3, а голами в составе южноамериканского коллектива отметились Ерри Мина, Радамель Фалькао и Хуан Куадрадо. Таким образом, подопечные Адама Навалки лишились шансов на выход в 1/8 финала мундиаля. О том, как прошла встреча — в материале RT.

По итогам первого тура группового этапа чемпионата мира сборные Польши и Колумбии попали в трудную ситуацию. Поражения от Сенегала и Японии поставили их на грань выбывания, а также делали крайне важным результат очного поединка. Учитывая, что лидеры квартета сыграли вничью, поражение в этом матче лишало одну из команд шансов на продолжение борьбы на первенстве планеты.

Наставник бело-красных Адам Навалка остался крайне недоволен выступлением своих подопечных в дебютной встрече на мундиале, что было заметно по количеству изменений в стартовом составе. Сразу четверо футболистов лишились своего места в основе, среди которых — заслуженные и известные Камиль Гросицки, Якуб Блащиковски и Аркадиуш Милик. Зато привычную роль главной надежды страны сохранил форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски.

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«Кофейщики» же в этом матче не могли рассчитывать на одного из своих самых опытных футболистов. Полузащитник Карлос Санчес провёл на нынешнем мундиале лишь три минуты, заработав удаление в самом дебюте встречи с Японией. Эта оплошность стоила его команде пропущенного гола с пенальти, а самому игроку — возможности принять участие в поединке с Польшей. В связи с этим Хосе Пекерман принял решение полностью изменить сочетание опорных хавбеков. Вместо вышеупомянутого Санчеса и Хефферсона Лермы места в центре поля заняли Абель Агилар и Вильмар Барриос.

Уже на старте матча на газоне «Казань Арены» стали кипеть нешуточные страсти. В дебютные 15 минут врачи сборной Колумбии были вынуждены дважды оказывать помощь своим футболистам. Сначала пострадал голкипер Давид Оспина, а после — защитник Ерри Мина и вышеупомянутый Агилар, который смог покинуть поле лишь на носилках.

Примечательно, что этот матч установил новый рекорд посещаемости стадиона в Казани. Её посетило 42 873 зрителя, что на 155 болельщиков больше, чем на встрече между Испанией и Ираном.

На поле шла очень напряжённая игра. Команды раз за разом совершали набеги на ворота противника, но до опасных моментов дело долгое время не доходило. Но на 36-й минуте Хуан Куадрадо ворвался в штрафную поляков, разобрался с двумя защитниками и мощно пробил в ближний угол. Войцех Щенсный проявил чудеса реакции и не позволил мячу пересечь линию ворот.

Однако ещё до перерыва колумбийцы добились своего и открыли счёт в матче. Хамес Родригес и Хуан Кинтеро разыграли стандартное положение, хавбек «Баварии» исполнил потрясающую по точности передачу в штрафную, которую могли замыкать как Давинсон Санчес, так и Ерри Мина. В итоге это сделал футболист «Барселоны», который предыдущий матч провёл на скамейке запасных.

Этот пропущенный мяч должен был заставить поляков произвести какие-либо изменения в составе и броситься вперёд. В первом тайме нападение бело-красных совершенно не работало, а Роберт Левандовски был вынужден раз за разом опускаться в среднюю зону в поисках мяча. Безусловно, такие манёвры не могли положительно сказываться на количество опасных моментов у форварда, который за весь первый тайм запомнился лишь тем, что наступил на пальцы Мине.

  • Футболист сборной Колумбии Радамель Фалькао
  • Reuters

К неожиданности многих болельщиков, игра во втором тайме не претерпела особых изменений. Поляки оставались довольно пассивными впереди, а их первый опасный момент был создан лишь на 58-й минуте встречи. Левандовски воспользовался ошибкой колумбийцев и откликнулся на заброс в штрафную. Он должен был поразить ворота противника, но лёгкая небрежность при обработке мяча привела к тому, что Оспина успел выбежать из ворот и до минимума сократить угол обстрела. Форвард «Баварии» пробил прямо в грудь вратаря, которому в очередной раз потребовалась помощь медиков.

Как часто бывает в футболе, за расточительность следует моментальное наказание. Так и произошло в этот раз, когда в результате идеальной комбинации «кофейщиков» один на один с вратарём вышел Радамель Фалькао. Форвард «Монако» получил идеальную передачу от Хуана Кинтеро и без проблем переиграл Войцеха Щенсного. Это привело в настоящий восторг многотысячную армию колумбийских фанатов, заполнивших «Казань Арену».

Теперь поляки должны были забивать сразу два мяча. Навалка пошёл на решительные меры, бросив в бой Камиля Гросицкого и Лукаша Теодорчика, но сверхатакующая тактика обернулась очередным провалом в обороне. Хамес Родригес возглавил контратаку своей команды и исполнил гениальную диагональную передачу на Куадрадо. Хуан включил свою максимальную скорость и оказался один на один с Щенсным. Как и в предыдущем эпизоде, помочь своим партнёрам вратарь не смог.

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Казалось, третий пропущенный гол свёл шансы поляков на успех на ноль, но повреждение Оспины вернуло им веру в себя. Гжегож Крыховяк нанёс опасный удар по воротам колумбийцев, а Барриос в попытке заблокировать его попал по голеностопу собственному голкиперу. Вратарь «Арсенала» серьёзно захромал, но медикам удалось привести его в чувство. При этом особого выбора у Пекермана не было, ведь к этому моменту наставник израсходовал все свои замены.

Но Оспина не только смог продолжить игру, но и спас свою команду после мощнейшего залпа Левандовского. Форвард сборной Польши нанёс отчаянный удар, который чуть было не стал результативным. Но Давид нашёл в себе силы вытащить мяч из-под перекладины.

Колумбия разгромила Польшу и сохранила шансы на продолжение борьбы на турнире. Теперь подопечных Пекермана ждёт решающий матч группового этапа, в котором им будет противостоять команда Сенегала. Победа в нём гарантирует южноамериканцам выход в плей-офф, но при определённом раскладе им может хватить и ничьей.

Это станет возможным, если сборная Польши решит преподнести подарок своим болельщикам и расправится с Японией в заключительном поединке группового раунда. Шансы на завоевание путёвки в 1/8 финала подопечные Адама Навалки уже потеряли.


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