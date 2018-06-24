Матч ЧМ-2018 Польша — Колумбия установил рекорд посещаемости «Казань Арены»

Матч второго тура группового раунда чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Польши и Колумбии установил новый рекорд посещаемости «Казань Арены».

Как сообщает ТАСС, встречу посетили 42 873 зрителя.

Предыдущий рекорд посещаемости «Казань Арены» был установлен в минувшую среду, 20 июня: поединок второго тура группового раунда ЧМ-2018 между командами Ирана и Испании собрал на трибунах стадиона 42 718 болельщиков.

Ранее сообщалось, что сборная Колумбии разгромила Польшу в матче ЧМ-2018.