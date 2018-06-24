В матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Колумбии разгромила национальную команду Польши со счётом 3:0.

Автором первого гола встречи на 40-й минуте стал защитник Ерри Мина, замкнувший подачу в исполнении Хамеса Родригеса.

На 70-й минуте Радамель Фалькао удвоил преимущество колумбийцев, забив после разрезающего паса Хуана Кинтеро.

Спустя пять минут Хуан Куадрадо после передачи Родригеса убежал от защитников сборной Польши и довёл счёт на табло до разгромного.

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Польша — Колумбия

Ранее сообщалось, что Хамес Родригес признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Польша — Колумбия.