Родригес признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Польша — Колумбия

Нападающий сборной Колумбии Хамес Родригес признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Польши.

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Родригес стал автором двух голевых передач на партнёров. После пасов 26-летнего хавбека забили Ерри Мина и Хуан Куадрадо.

Ранее сообщалось, что сборная Колумбии разгромила Польшу в матче ЧМ-2018.