«Мы хотим стать первыми»: что говорили Черчесов и Смолов перед матчем ЧМ-2018 с Уругваем

Сборная России не намерена выбирать себе соперника по 1/8 финала на домашнем чемпионате мира. Об этом заявил наставник национальной команды Станислав Черчесов на пресс-конференции накануне матча с Уругваем. Он также рассказал о состоянии здоровья Алана Дзагоева и оценил возможность сыграть в два нападающих. Между тем Фёдор Смолов прокомментировал своё отсутствие на поле в матче с Египтом.

«Как рассудит футбольный бог, так и будет»

Самара встретила сборную России небывалой жарой. В воскресенье, 24 июня, температура в городе поднялась до +31 °C, а в день матча синоптики обещают +33 °C. В непростых погодных условиях российские футболисты постараются сохранить за собой первое место в группе. Для этого им необходимо не проиграть Уругваю. Впрочем, первый вопрос Черчесову на предматчевом брифинге касался всё-таки погоды.

— В Самаре настоящее лето. Вам не жарко в ветровке?

— Жару не заметил, в тени было даже прохладно. Просто куртка хорошая, красивая — хотелось показать её людям (улыбается).

— Команда уже решила задачу по выходу в плей-офф. В связи с этим готовы предоставить отдых основным исполнителям?

— Мы готовимся к этой встрече, как и к предыдущим. Играть будут те, кто готов. Будем отталкиваться от рекомендаций медицинского штаба. Никаких специальных замен точно делать не планируем.

— Александр Головин и Фёдор Смолов получили в предыдущих матчах по жёлтой карточке. Нет ли желания поберечь их, чтобы избежать дисквалификаций на игру 1/8 финала?

— Повторюсь, завтра нас ждёт такая же игра чемпионата мира, как и предыдущие, поэтому данный фактор повлияет максимум на 1%. И соперника себе подбирать мы тоже не собираемся, тем более матчи в группе B состоятся позже. Никаких подсчётов не ведём и вести не будем. Мы играли как с Португалией, так и с Испанией. В обоих матчах выглядели достойно. С возможностями этих команд мы прекрасно знакомы. Как рассудит футбольный бог, так и будет.

— Каково состояние травмированного Алана Дзагоева?

— Конечно, очень печально, что мы потеряли такого креативного футболиста, как Алан, но мы просчитывали все варианты. В субботу Дзагоев уже тренировался на поле. Но мы не можем рисковать здоровьем футболистов. Он не полетел со сборной в Санкт-Петербург и не поехал в Самару. Мы не хотим отвлекать Алана от процесса восстановления. Каждый должен заниматься своим делом.

— Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, что после каждой игры у двух футболистов сборной России брали пробы на допинг. Были ли какие-то незапланированные визиты допинг-офицеров в расположение команды?

— Это вопрос по игре или по философии? Я не врач, а тренер. У меня немного другая профессия. Мы говорим о матче с Уругваем, а не о медицине.

— Не ощущает ли команда давления после двух побед на турнире?

— Опять давление... И это тоже медицинский термин. Всё просто. Мои подопечные — профессиональные футболисты, а это чемпионат мира, мы обязаны хорошо делать свою работу. Вот и всё. Мы хотим быть первыми.

— Судя по статистике, сборная России пробежала в первых матчах ЧМ-2018 больше всех.

— Напомню, что и на Кубке конфедераций команда бежала хорошо и находилась в хорошем состоянии. По итогам турнира мы сделали выводы, и сейчас ребята находятся в ещё более оптимальной форме. Плюс мы играем дома, и болельщики гонят нас вперёд. Но при этом, если, кроме пробега, никто в нашей игре больше ничего положительного не заметил, то нам необходимо прибавлять, и мы это сделаем.

— Готова ли сборная России сыграть в два нападающих с Дзюбой и Смоловым на острие?

— Нет же никакого запрета, согласно которому мы не имеем права играть в два форварда. На каждой тренировке пробуем такой вариант. Поэтому возможно всё что угодно. Но самое важное, чтобы футболист себя проявлял. Плюс у нас в заявке всего два форварда, и выпускать на поле сразу обоих опрометчиво. А так — можно сыграть и в три нападающих, как сборная России на Евро-2016, но тогда ничего хорошего из этого не вышло.

— Впервые на турнире вам будут противостоять такие сильные футболисты, как Луис Суарес и Эдинсон Кавани. Планируете ли специально менять тактику под них?

— Совсем недавно нас пугали Мохаммедом Салахом, но его удалось остановить. У Суареса и Кавани другие сильные качества, и мы готовимся к тому, чтобы достойно им противостоять. Сегодня на теории объясним футболистам тактические нюансы, а завтра они перенесут полученные знания на поле.

— Центральный защитник Хосе Хименес пропустит игру из-за травмы. Насколько это облегчит задачу сборной России?

— Если не будет одного Хименеса, это не значит, что уругвайцы поменяют весь стартовый состав. Не 15 же человек получили травмы. Но вообще мы акцентируем внимание на своей команде. Во время матча станет понятно, как играет соперник. Учтём слабые и сильные стороны оппонента.

Пресс-конференция с участием Станислава Черчесова и Федора Смолова начинается! pic.twitter.com/KI6tUj2uw5 — Сборная России (@TeamRussia) 24 июня 2018 г.

— Сейчас сборную России активно обсуждают в СМИ. Следите за тем, что говорят и пишут о команде?

— После того как поехали на сбор, не читал ни одной статьи. Я даже близким пишу сообщения: «Как там на свободе?» Отвечают: «Пока все довольны». Ну ничего, у нас футболисты так разрисованы, что газеты можно не читать.

— Как правило, вы приводите на предматчевую пресс-конференцию основных футболистов. Говорит ли это о том, что Смолов завтра выйдет на поле с первых минут?

— Признайтесь, Федя вас попросил задать этот вопрос? (смеётся). Если серьёзно, чемпионат мира — это турнир, на котором должны играть лучшие, вне зависимости от того, люблю я кого-то или нет. Пока у нас есть время настроить каждого игрока на грядущий матч, переговорить со всеми.

При этом хочу отметить, что никакого конфликта с Федей у меня нет. В матче с Египтом он остался на лавке. Для Смолова это непривычная ситуация, но он блестяще с ней справляется. Единственное, не следовало получать жёлтую карточку, она нам совсем ни к чему. Феде же остаётся в такой ситуации только сжать зубы и доказывать, как подобает мужчине.

«Теперь постараемся пробиться как можно дальше»

Компанию главному тренеру сборной на пресс-конференции составил Фёдор Смолов, который в предыдущем матче с Египтом остался в запасе. Несколько вопросов журналисты задали и ему. В частности, представители СМИ вспомнили, что именно в Самаре нападающий забил первый мяч во взрослой карьере. В сентябре 2008-го молодой форвард в футболке «Динамо» огорчил «Крылья Советов».

— Свой первый мяч во взрослой карьере вы забили в Самаре. Черчесов в курсе?

— Вы ему уже об этом сказали. Хорошо помню тот гол. Плюс в Самаре у меня немало родственников: двоюродные братья, тёти и дяди. Надеюсь, их поддержка поможет мне завтра.

— Что для вас означает исторический выход в 1/8 финала?

— Разумеется, принимать участие в таком турнире — большая честь, тем более чемпионат мира впервые в истории проводится в нашей стране. Мы с ребятами счастливы представлять Россию на домашнем мундиале. Перед началом ЧМ нас много ругали за не самые хорошие результаты, но нам уже удалось выйти в 1/8 финала, теперь постараемся пробиться как можно дальше.

— Как вы отнеслись к тому, что не попали в основу на игру с Египтом? Не жалеете о резком ответе одному из пользователей в Instagram?

— У меня отличное настроение, ведь мы решили важную задачу — впервые в истории сборной России пробились в плей-офф чемпионата мира. Что касается сообщения, то человек написал: «Ты играешь за мои деньги». В итоге он, как «настоящий мужчина», свой комментарий удалил, а мой ответ остался висеть.

— Вы, как и Черчесов, стараетесь не следить за новостями?

— В Новогорске мы находимся в вакууме. После матча с Турцией я тоже перестал читать различные информационные порталы. Смирился, что мы худшие люди в стране. Зато теперь счастливы, что у нас всё получается.