Спорные жесты и бутсы с флагами: ФИФА открыла дело в отношении швейцарских игроков за поведение на матче с Сербией
- Шердан Шакири © Gonzalo Fuentes
- Reuters
ФИФА открыла дисциплинарные дела на футболистов сборной Швейцарии Гранита Джаку и Джердана Шакири. На такой шаг в международной федерации футбола пошли из-за жестов игроков во время празднования голов в ворота Сербии в матче группового этапа чемпионата мира.
«Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение начать расследование в отношении поведения игроков сборной Швейцарии Гранита Джаки и Джердана Шакири во время празднования голов в матче с командой Сербии», — говорится в сообщении пресс-службы организации.
Также Международная федерация футбола открыла дело в отношении Футбольного союза Сербии. Это связано с тем, что сербские болельщики по ходу матча неоднократно выкрикивали политические и оскорбительные лозунги в отношении соперников.
Игра между Сербией и Швейцарией получилась по-настоящему важной и принципиальной. Обеим командам необходима была победа, чтобы получить лучшие шансы на выход в плей-офф ЧМ перед заключительным туром. В результате сербы открыли счёт уже на пятой минуте. Альпийцы отыгрались на 52-й минуте благодаря точному удару Гранита Джаки, а на 90-й вырвали победу. Три очка команде принёс гол Джердана Шакири.
«Не буду говорить о своём жесте»
Оба футболиста весьма эмоционально отметили свои голы и продемонстрировали болельщикам скрещённые руки, напоминающие двуглавого орла. Такой символ изображён, в частности, на государственном флаге Албании. Кроме того, данный жест повсеместно используется приверженцами идеи объединения всех территорий, на которых проживают этнические албанцы, включая некоторые районы Греции, Черногории, Македонии и Сербии.
При этом футболисты провоцировали сербских любителей футбола, празднуя гол прямо возле их трибуны и прижимая руки к ушам. Сербия не признаёт независимость Косова, при этом сборная Косова признана ФИФА и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и допущена к участию в международных соревнованиях.
Главный судья матча Феликс Брих поначалу никак не отреагировал на действия Джаки и Шакири. Лишь Джердан получил жёлтую карточку за слишком активное поведение.
Сам автор победного гола Шакири объяснил продемонстрированные жесты эмоциями.
«Не буду говорить о своём жесте, вы видели, что я сделал, — это эмоции. Это были эмоции, и больше я ничего не вкладываю в свой жест и не хочу говорить про него», — заявил игрок.
А главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович, который является выходцем из Боснии и Герцеговины, призвал не акцентировать внимание на этом эпизоде.
«Я говорил, что нам нельзя смешивать спорт и политику. Спорт объединяет людей, а вы подливаете масла в огонь. Давайте не будем забывать, что спорт — это красивая игра. Мы не хотим вмешивать спорт в политику. Это не только моё мнение, но это мнение всей нашей сборной, федерации, страны и всего футбольного мира. Мы не должны уделять внимание этим моментам не только на игровом поле, но и за его пределами», — сказал специалист.
Его визави Младен Крстаич, в свою очередь, заявил, что не «занимается политикой» и не стал комментировать произошедшее.
По стечению обстоятельств оба игрока являются косовскими албанцами. Правда, Джака родился уже в Базеле, куда его родители бежали от ужасов войны. Шакири же появился на свет в Гнилане, а в 1992 эмигрировал с родителями и тремя братьями и сёстрами в Швейцарию, за футбольную сборную которой позже и начал выступать.
Интересно, что этой победе не меньше, чем в Швейцарии, радовались в Косове и Албании. В том же Косове голы своих соотечественников праздновали всю ночь. Фанаты перегородили дороги и жгли фаеры.
При этом Шакири играет на чемпионате мира в бутсах с изображениями швейцарского и албанского флагов. Вдобавок Джердан является обладателем сразу трёх паспортов — швейцарского, албанского и косовского. А отец Джаки в своё время вовсе был осуждён за протесты против коммунистического режима. Старший же брат Гранита Таулант выступает за сборную Косова.
loool Xhaka & Shaqiri doubling down with the Albanian eagle celebrationpic.twitter.com/UCugIIe1ZS— ㅤ🇨🇩🇸🇱 (@6Flavs) 22 июня 2018 г.
«Им максимум вынесут предупреждение»
Скандал с Шакири и Джакой вызвал серьёзный резонанс в футбольном мире, однако почётный президент РФС Вчеслав Колосков призвал не нагнетать ситуацию.
«Не хотелось бы много рассуждать на эту тему. О ней и так сейчас говорят слишком часто. Есть регламент проведения турнира. Соберётся специальный дисциплинарный комитет и рассмотрит поведение Джаки и Шакири. Если там увидят какие-то нарушения в поведении футболистов, последуют наказания», — пояснил Колосоков в беседе с RT.
По словам функционера, футболисты отмечают голы по-разному и не стоит всерьёз относиться ко всем их жестам.
«Многие игроки празднуют забитые мячи весьма своеобразно. Одни машут руками, другие стоят на одной ноге. И если цепляться к каждому жесту, можно выдумать историю на ровном месте. Я смотрел эту игру и не увидел никаких проблем. Ничего страшного не произошло. Давайте не забывать, что футбол находится вне политики», — напомнил эксперт.
Колосков считает, что если футболистов сборной Швейцарии и накажут, то несерьёзно. «В дисциплинарном комитете разберутся в произошедшем. Там рассмотрят, насколько поведение игроков было оскорбительно по отношению к сербской команде. Повторюсь, не стоит раздувать скандал на ровном месте.
На мой взгляд, если наказание и последует, то игрокам максимум вынесут предупреждение», — добавил почётный президент РФС.
Множество вопросов вызывает и работа Бриха, которого после матча жёстко раскритиковали представители сербской команды. Многие считают, что немцу стоило наказать Джаку и Шакири за провокационное поведение. Однако, по словам бывшего арбитра ФИФА Юрия Баскакова, рефери не обязан разбираться в политических тонкостях.
«Это очень странная ситуация. Да, Брих показал Шакири только жёлтую. Простите, а что он должен был делать? Что он должен был делать с Джакой? Шакири играет с флагом Косова на бутсе. Ну не должен же судья бегать за ним и с лупой рассматривать этот флаг. Уверен, Брих и не понял, что скрещённые руки — отсылка к флагу Албании», — заявил судья RT.
По словам Баскакова, футбольных арбитров никогда не готовят к подобным политическим провокациям.
«Такие рекомендации не даются никогда. О политике разговоров вообще не ведётся. Дело судьи — правильно судить, следить за чётким и неукоснительным исполнением правил на поле. А остальные околофутбольные вещи пусть рассматривают уже вышестоящие организации. ФИФА разберётся, имеются ли основания для наказания игроков», — добавил Баскаков.
Скандал с дроном
Отметим, что нынешний конфликт между между сербами и албанцами далеко не первый в футболе. Наиболее серьёзный разгорелся во время отбора к Евро-2016. Команды попали в одну группу, и матч в Белграде завершился скандалом. Прямо во время игры албанские фанаты запустили с крыши прилегающего к арене храма Архангела Гавриила беспилотник с прикреплённым к нему флагом так называемой Великой Албании.
Сербские футболисты попытались сбить дрон и снять с него флаг, что вызвало негодование у албанских игроков. На поле началась драка. Судье пришлось прервать матч. Албании было засчитано техническое поражение. Позже «технарь» получили и сербы. Любопытно, что в Сербии выдвигали версию, что дрон запустил не кто иной, как брат албанского премьер-министра Эди Рамы. После игры он даже был задержан местной полицией. Сам премьер-министр тогда не упустил случая высказать язвительный комментарий в адрес соседей.
«Горжусь игрой нашей команды. Жаль наших соседей, которые в дурном свете выставили себя на весь мир», — написал Рама в своем официальном Twitter.
Албанские же футболисты утверждали, что подверглись нападению не только со стороны соперников.
«Я видел, как мои товарищи по команде были атакованы в подтрибунном помещении. Их били даже стюарды. Мы были не в том психологическом и физическом состоянии, чтобы продолжить игру», — приводит слова Лорика Цаны агентство Reuters.
Ответный матч в Албании обошёлся без серьёзных инцидентов, а сербы одержали принципиальнейшую победу — 2:0.