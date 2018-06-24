Спорные жесты и бутсы с флагами: ФИФА открыла дело в отношении швейцарских игроков за поведение на матче с Сербией

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарные дела в отношении игроков швейцарской сборной Джердана Шакири и Гранита Джаки. В матче с Сербией на ЧМ в России они отпраздновали голы, демонстрируя скрещённые руки. Многие увидели в этих жестах отсылку к албанскому флагу, так как оба игрока этнические косовары. Сами спортсмены отказались комментировать своё поведение. Эксперты считают, что швейцарские футболисты по результатам расследования могут отделаться предупреждениями.

ФИФА открыла дисциплинарные дела на футболистов сборной Швейцарии Гранита Джаку и Джердана Шакири. На такой шаг в международной федерации футбола пошли из-за жестов игроков во время празднования голов в ворота Сербии в матче группового этапа чемпионата мира.

«Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение начать расследование в отношении поведения игроков сборной Швейцарии Гранита Джаки и Джердана Шакири во время празднования голов в матче с командой Сербии», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

Также Международная федерация футбола открыла дело в отношении Футбольного союза Сербии. Это связано с тем, что сербские болельщики по ходу матча неоднократно выкрикивали политические и оскорбительные лозунги в отношении соперников.

Игра между Сербией и Швейцарией получилась по-настоящему важной и принципиальной. Обеим командам необходима была победа, чтобы получить лучшие шансы на выход в плей-офф ЧМ перед заключительным туром. В результате сербы открыли счёт уже на пятой минуте. Альпийцы отыгрались на 52-й минуте благодаря точному удару Гранита Джаки, а на 90-й вырвали победу. Три очка команде принёс гол Джердана Шакири.

«Не буду говорить о своём жесте»

Оба футболиста весьма эмоционально отметили свои голы и продемонстрировали болельщикам скрещённые руки, напоминающие двуглавого орла. Такой символ изображён, в частности, на государственном флаге Албании. Кроме того, данный жест повсеместно используется приверженцами идеи объединения всех территорий, на которых проживают этнические албанцы, включая некоторые районы Греции, Черногории, Македонии и Сербии.

При этом футболисты провоцировали сербских любителей футбола, празднуя гол прямо возле их трибуны и прижимая руки к ушам. Сербия не признаёт независимость Косова, при этом сборная Косова признана ФИФА и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и допущена к участию в международных соревнованиях.

Главный судья матча Феликс Брих поначалу никак не отреагировал на действия Джаки и Шакири. Лишь Джердан получил жёлтую карточку за слишком активное поведение.

Сам автор победного гола Шакири объяснил продемонстрированные жесты эмоциями.

«Не буду говорить о своём жесте, вы видели, что я сделал, — это эмоции. Это были эмоции, и больше я ничего не вкладываю в свой жест и не хочу говорить про него», — заявил игрок.

А главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович, который является выходцем из Боснии и Герцеговины, призвал не акцентировать внимание на этом эпизоде.

«Я говорил, что нам нельзя смешивать спорт и политику. Спорт объединяет людей, а вы подливаете масла в огонь. Давайте не будем забывать, что спорт — это красивая игра. Мы не хотим вмешивать спорт в политику. Это не только моё мнение, но это мнение всей нашей сборной, федерации, страны и всего футбольного мира. Мы не должны уделять внимание этим моментам не только на игровом поле, но и за его пределами», — сказал специалист.

Его визави Младен Крстаич, в свою очередь, заявил, что не «занимается политикой» и не стал комментировать произошедшее.

По стечению обстоятельств оба игрока являются косовскими албанцами. Правда, Джака родился уже в Базеле, куда его родители бежали от ужасов войны. Шакири же появился на свет в Гнилане, а в 1992 эмигрировал с родителями и тремя братьями и сёстрами в Швейцарию, за футбольную сборную которой позже и начал выступать.

Интересно, что этой победе не меньше, чем в Швейцарии, радовались в Косове и Албании. В том же Косове голы своих соотечественников праздновали всю ночь. Фанаты перегородили дороги и жгли фаеры.

При этом Шакири играет на чемпионате мира в бутсах с изображениями швейцарского и албанского флагов. Вдобавок Джердан является обладателем сразу трёх паспортов — швейцарского, албанского и косовского. А отец Джаки в своё время вовсе был осуждён за протесты против коммунистического режима. Старший же брат Гранита Таулант выступает за сборную Косова.

loool Xhaka & Shaqiri doubling down with the Albanian eagle celebrationpic.twitter.com/UCugIIe1ZS — ㅤ🇨🇩🇸🇱 (@6Flavs) 22 июня 2018 г.

«Им максимум вынесут предупреждение»

Скандал с Шакири и Джакой вызвал серьёзный резонанс в футбольном мире, однако почётный президент РФС Вчеслав Колосков призвал не нагнетать ситуацию.

«Не хотелось бы много рассуждать на эту тему. О ней и так сейчас говорят слишком часто. Есть регламент проведения турнира. Соберётся специальный дисциплинарный комитет и рассмотрит поведение Джаки и Шакири. Если там увидят какие-то нарушения в поведении футболистов, последуют наказания», — пояснил Колосоков в беседе с RT.

По словам функционера, футболисты отмечают голы по-разному и не стоит всерьёз относиться ко всем их жестам.

«Многие игроки празднуют забитые мячи весьма своеобразно. Одни машут руками, другие стоят на одной ноге. И если цепляться к каждому жесту, можно выдумать историю на ровном месте. Я смотрел эту игру и не увидел никаких проблем. Ничего страшного не произошло. Давайте не забывать, что футбол находится вне политики», — напомнил эксперт.

Колосков считает, что если футболистов сборной Швейцарии и накажут, то несерьёзно. «В дисциплинарном комитете разберутся в произошедшем. Там рассмотрят, насколько поведение игроков было оскорбительно по отношению к сербской команде. Повторюсь, не стоит раздувать скандал на ровном месте.

На мой взгляд, если наказание и последует, то игрокам максимум вынесут предупреждение», — добавил почётный президент РФС.

Множество вопросов вызывает и работа Бриха, которого после матча жёстко раскритиковали представители сербской команды. Многие считают, что немцу стоило наказать Джаку и Шакири за провокационное поведение. Однако, по словам бывшего арбитра ФИФА Юрия Баскакова, рефери не обязан разбираться в политических тонкостях.

«Это очень странная ситуация. Да, Брих показал Шакири только жёлтую. Простите, а что он должен был делать? Что он должен был делать с Джакой? Шакири играет с флагом Косова на бутсе. Ну не должен же судья бегать за ним и с лупой рассматривать этот флаг. Уверен, Брих и не понял, что скрещённые руки — отсылка к флагу Албании», — заявил судья RT.

По словам Баскакова, футбольных арбитров никогда не готовят к подобным политическим провокациям.

«Такие рекомендации не даются никогда. О политике разговоров вообще не ведётся. Дело судьи — правильно судить, следить за чётким и неукоснительным исполнением правил на поле. А остальные околофутбольные вещи пусть рассматривают уже вышестоящие организации. ФИФА разберётся, имеются ли основания для наказания игроков», — добавил Баскаков.

Скандал с дроном

Отметим, что нынешний конфликт между между сербами и албанцами далеко не первый в футболе. Наиболее серьёзный разгорелся во время отбора к Евро-2016. Команды попали в одну группу, и матч в Белграде завершился скандалом. Прямо во время игры албанские фанаты запустили с крыши прилегающего к арене храма Архангела Гавриила беспилотник с прикреплённым к нему флагом так называемой Великой Албании.

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Сербские футболисты попытались сбить дрон и снять с него флаг, что вызвало негодование у албанских игроков. На поле началась драка. Судье пришлось прервать матч. Албании было засчитано техническое поражение. Позже «технарь» получили и сербы. Любопытно, что в Сербии выдвигали версию, что дрон запустил не кто иной, как брат албанского премьер-министра Эди Рамы. После игры он даже был задержан местной полицией. Сам премьер-министр тогда не упустил случая высказать язвительный комментарий в адрес соседей.

«Горжусь игрой нашей команды. Жаль наших соседей, которые в дурном свете выставили себя на весь мир», — написал Рама в своем официальном Twitter.

Албанские же футболисты утверждали, что подверглись нападению не только со стороны соперников.

«Я видел, как мои товарищи по команде были атакованы в подтрибунном помещении. Их били даже стюарды. Мы были не в том психологическом и физическом состоянии, чтобы продолжить игру», — приводит слова Лорика Цаны агентство Reuters.

Ответный матч в Албании обошёлся без серьёзных инцидентов, а сербы одержали принципиальнейшую победу — 2:0.