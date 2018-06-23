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Без лишних жестов: Футбольный союз Сербии намерен обратиться с протестом к ФИФА после матча со Швейцарией

23 июня 2018, 19:15
Без лишних жестов: Футбольный союз Сербии намерен обратиться с протестом к ФИФА после матча со Швейцарией
Norbert Barczyk/imago sportfotodienst / globallookpress.com

Руководство Футбольного союза Сербии намерено подать протест в ФИФА из-за инцидента во время матча национальной сборной со Швейцарией 22 июня. Тогда после одного из фолов, по мнению сербов, должен был быть назначен пенальти в ворота соперника. Помимо этого, швейцарские футболисты косоварского происхождения Гранит Джака и Джерждан Шакири, радуясь забитому голу, изобразили жесты, напоминающие символ Албании двуглавого орла. Многие расценили это как политическую провокацию, направленную против Сербии. Между тем игроки сербской сборной предпочли не комментировать случившееся.

Сборные Сербии и Швейцарии провели важнейший матч группы Е, который отчасти расставил все точки над i в вопросе о том, какая команда, помимо Бразилии, выйдет в плей-офф чемпионата мира. Напряжённый поединок, интрига в котором оставалась до последних минут, завершился со счётом 2:1 в пользу «нати». Впервые за девять дней мундиаля одна из команд одержала волевую победу, уступая в счёте по ходу игры.

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К сожалению, противостояние запомнится любителям футбола не только упорной борьбой и мастерством игроков, до последнего сражавшихся за каждый сантиметр поля. Неожиданно для многих именно матч Сербия Швейцария стал причиной конфликта между двумя странами.

Напряжённая ситуация вокруг частично признанного государства Косово регулярно служит поводом для стычек и споров. Однако порой зачинщиками скандала становятся сами футболисты, с большей или меньшей степенью осознанности решающиеся на действия, которые могут быть расценены как провокационные. Несмотря на то, что у национальных команд Албании и допущенного до соревований ФИФА и УЕФА Косово, как правило, немного шансов пробиться в финальные стадии крупных турниров, представители этих стран с успехом выступают в составе других сборных.

Так, именно два этнических косовара Гранит Джака и Джерждан Шакири стали авторами голов в ворота Владимира Стойковича. Вряд ли бы кто-либо обратил внимание на национальную принадлежность обоих футболистов, если бы они сами не хотели этого добиться.

Ещё в преддверии старта мундиаля в России полузащитник «Сток Сити» объявил о том, что планирует выступать на турнире в бутсах с изображением флагов Швейцарии и Косово. Тогда многие сербские футболисты заверили, что не собираются поддаваться на какие бы то ни было провокации.

«Если уж он такой патриот, то почему не играет за свою страну? Мы же не собираемся опускаться до их уровня, сделаем всё возможное на поле, будем фокусироваться лишь на спортивной составляющей», отметил полузащитник Лука Миливоевич.

Однако делать это становилось всё тяжелее, учитывая тот факт, что спорные моменты продолжились и во время очной встречи двух соперников.

Забив мячи в сетку ворот сербов, Джака и Шакири показали жесты, напоминающие двуглавого орла. Такой символ изображён, в частности, на государственном флаге Албании. Кроме того, данный жест повсеместно используется приверженцами идеи объединения всех территорий, на которых проживают этнические албанцы, включая некоторые районы Греции, Черногории, Македонии и Сербии.

Нетрудно догадаться, что подобные действия мгновенно вызвали бурю негодования в сербских СМИ, которые активно начали обвинять ФИФА в лицемерии и призывать футбольные власти не оставлять инцидент без внимания.

Однако сами сербские футболисты, а также тренерский штаб соперников Швейцарии постарались сдержать своё обещание не поддаваться на провокации, несмотря на то, что на послематчевой пресс-конференции многие журналисты старались разговорить их именно на эту тему.

В итоге главный тренер сербов Младен Крстаич резко прервал все спекуляции о жесте Джаки и Шакири.

«Я человек спорта и на подобные вещи мне нечего ответить», — обозначил свою позицию специалист.

С нежеланием наставника поддаваться провокации остался солидарен и капитан «белых орлов» Александар Коларов, который, однако, не преминул дать свою оценку случившемуся.

«Мы — сербы и находимся гораздо выше этого примитивного уровня», отметил защитник.

Нападающий Душан Тадич предпочёл винить в случившемся исключительно себя и своих товарищей по команде, которые позволили швейцарцам реализовать свои голевые моменты.

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«Околофутбольные темы меня не интересуют. Мы сами должны были предотвратить такое развитие событий. В столь упорном противостоянии невозможно было победить без дополнительного усилия, чего мы не продемонстрировали», посетовал Тадич.

Между тем руководство Футбольного союза Сербии объявило о том, что намерено подать протест в ФИФА по поводу инцидента с неназначением пенальти после фола на Александре Митровиче. Однако генеральный секретарь организации Йован Шурбатович намекнул, что провокация швейцарцев также не останется без внимания.

«На данный момент мы проводим тщательный анализ произошедшего и находимся на постоянной связи с представителями ФИФА. Вопрос не только в спорном одиннадцатиметровом, но и в неодинаковом отношении. Перед началом матча мы настаивали на том, чтобы Шакири сменил обувь, так как считаем, что это явная политическая провокация. Наши футболисты должны были играть против Швейцарии, а не против Косово», — рассказал Шурбатович.

Стоит отметить, что празднование гола столь провокационным способом осудила и швейцарская сторона. Сообщается, что четыре года назад в стане «нати» подобная тема уже поднималась. Тогда игроки команды договорились, что не будут использовать свою национальную символику в матчах сборной.

Местные СМИ напомнили об этом факте и назвали действия косовар «неприемлемыми и глупыми».

Главный тренер «нати» Владимир Петкович, имеющий в числе прочих и сербское гражданство, встал на защиту своих подопечным, призвав журналистов не раздувать скандал на пустом месте.

«Нельзя смешивать футбол и политику. Спорт объединяет людей, а вы подливаете масла в огонь. Это не только моё мнение, но это мнение всей нашей сборной, федерации и страны. Мы не должны уделять внимание этим моментам не только на игровом поле, но и за его пределами», отметил специалист.

Один из виновников скандала Шакири на пресс-конференции попытался сгладить сложившуюся ситуацию.

«Не хочу говорить на эту тему. В футболе всегда есть место эмоциям. И то, что я сделал, я сделал вследствие эмоций, потому что был счастлив забить настолько важный мяч», — признался швейцарец.


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