Шакири прокомментировал свой жест во время празднования гола на матче ЧМ-2018 Сербия — Швейцария

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири рассказал о жесте, который он показал во время празднования гола в ворота национальной команды Сербии в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года.

«Не буду говорить о своём жесте, вы видели, что я сделал, – это эмоции. Это были эмоции, и большее я ничего не вкладываю в свой жест и не хочу говорить про него», — приводит слова Шакири «Чемпионат».

Швейцарец отметил, что во встрече с Сербии его команда показала организованный и сыгранный футбол, поэтому смогла перевернуть ход матча и вырвать победу.

Ранее сообщалось, что в праздновании голов Джакой и Шакири в матче ЧМ-2018 Швейцария — Сербия нашли политический подтекст.