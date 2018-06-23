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За мгновенье до свистка: Швейцария одержала первую волевую победу на ЧМ-2018, забив Сербии на 90-й минуте

23 июня 2018, 00:55
За мгновенье до свистка: Швейцария одержала первую волевую победу на ЧМ-2018, забив Сербии на 90-й минуте
/ Reuters

В матче второго тура группового раунда чемпионата мира по футболу сборная Швейцарии обыграла команду Сербии со счётом 2:1. На гол Александара Митровича подопечные Владимира Петковича ответили двумя точными ударами в исполнении Гранита Джаки и Джердана Шакири. Причём победный мяч был забит на 90-й минуте встречи.

Буквально каждый из уже сыгранных поединков группового этапа чемпионата мира по футболу был исключительно богат на события. Но, как ни странно, за стартовые восемь дней российского турнира не было зафиксировано ни одной волевой победы. Команда, пропускавшая первой, ещё ни разу не завоёвывала три очка — даром, что в роли догоняющих оказывались не только номинальные аутсайдеры, а и претенденты на медали вроде Германии и Аргентины.

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Прервалась эта серия в одном из самых зрелищных матчей первенства планеты. Сербия и Швейцария в Калининграде устроили захватывающий триллер с огромным количеством голевых моментов — только ударов в сторону ворот друг друга соперники нанесли немногим менее тридцати. И даже те из них, которые не были зафиксированы в итоговом протоколе как попадания в створ, были исключительно опасны: например, во втором тайме при счёте 1:1 голкипера балканской дружины Владимира Стойковича спасла перекладина.

Сербы сделали ставку на стартовый натиск и, откровенно говоря, застали подопечных Владимира Петковича врасплох. На пятой минуте таранный форвард Александар Митрович, отыгравший отменную встречу и оставивший за собой массу верховых единоборств на швейцарской половине поля, замкнул подачу Душана Тадича и вывел номинальных хозяев вперёд. Но забивать балканская сборная могла и раньше: у Луки Миливоевича получился неплохой удар в нижний угол, но неразрешимой задачей для Яна Зоммера он не стал.

От шока сборная Швейцарии отходила довольно долго, выровняв игру только к середине первого тайма. Впрочем, как выяснилось уже после перерыва, парням Петковича и не нужно было никуда спешить: с точки зрения «физики» они были готовы к поединку гораздо лучше сербов. Во второй половине Александр Коларов со товарищи, судя по всему, намеревались удерживать зыбкое преимущество в один мяч. Ведь даже пропустив на 53-й минуте (в цель пришёлся выстрел представителя лондонского «Арсенала» Гранита Джаки из-за пределов штрафной площади), балканцы вообще никуда не спешили — как будто в заключительном туре встречаться с потерявшей всякую турнирную мотивацию Коста-Рикой предстояло им, а не швейцарцам.

Но именно «нати», уже имевшие в своём активе ничью с мощными бразильцами и получившие чуть более комфортный календарь на групповой стадии мундиаля, хотели победить больше. И смогли. При помощи замен Петкович изменил игру швейцарцев в лучшую сторону. В перерыве на поле вышел Марио Гавранович, а Брель Эмболо — за 20 минут до финального свистка. Однако настоящим локомотивом команды в течение всего поединка был Джердан Шакири.

Чемпионат мира по футболу 2018 в России

С его заблокированного Коларовым удара началась первая голевая атака Швейцарии. Он же, о чём уже упоминалось ранее, сотряс перекладину, пробив на исполнение с весьма острого угла. Хавбек «Сток Сити» разгонял быстрые атаки, смело вступал в борьбу с защитниками, несмотря на свои отнюдь не выдающиеся антропометрические данные (рост Джердана составляет всего 169 сантиметров), подбадривал партнёров и заводил болельщиков — словом, успевал делать абсолютно всё, и даже чуточку больше.

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Закономерно, что он в итоге и добился успеха, став автором победного для сборной Швейцарии гола. Откровенно уставшие сербы с треском провалились на 90-й минуте, позволив скоростному полузащитнику убежать на свидание со Стойковичем чуть ли не от центрального круга. Отчаянная попытка Душко Тошича догнать вырвавшегося на оперативное пространство оппонента была обречена на провал, а переиграть голкипера в ближнем бою было для Джердана делом техники.

Что символично, максимально возможные три очка в поединке с сербами Швейцарии принесли косовские албанцы: Шакири и вовсе родился на территории бывшей Югославии, а родители Джаки выехали из страны незадолго до его появления на свет. Причём перед переездом в тихий и спокойный Базель отец Гранита провёл несколько лет за решёткой за участие в антиправительственных демонстрациях.

Но для нейтральных болельщиков всё-таки важно иное: триумф Швейцарии до предела запутал ситуацию в турнирной таблице группы Е. На путёвки в 1/8 финала претендуют три команды, и двум из них, Бразилии и Сербии, предстоит сыграть между собой в заключительном туре. Даже пентакампеоны, лидирующие в квартете по дополнительным показателям (швейцарцы тоже набрали четыре балла, но имеют худшую разницу забитых и пропущенных мячей) не могут чувствовать себя в безопасности — проиграв в предстоящую среду, они с большой долей вероятности покинут мундиаль.


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