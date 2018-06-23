Футбольный союз Сербии подаст протест в ФИФА на судейство в матче ЧМ-2018 с Швейцарией

Футбольный союз Сербии подаст протест в Международную федерацию футбола (ФИФА) на судейство в матче чемпионата мира 2018 года с национальной командой Швейцарии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального секретаря Футбольного союза Сербии Йована Шурбатовича.

«Мы отправим жалобу в ФИФА на судейство в матче с командой Швейцарии. Помимо того эпизода с пенальти было ещё множество моментов, которые трактовались против нас», — заявил Шурбатович.

Вице-президент организации Саво Милошевич заявил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) не сработала эффективно в прошедшем матче.

«Я думал система нам нужна, чтобы исправлять ошибки арбитра. Два раза не дали пенальти в пользу сборной Сербии на этом чемпионате, два матча и две ошибки», — отметил Милошевич.

Ранее Шакири прокомментировал свой жест во время празднования гола на матче ЧМ-2018 Сербия — Швейцария.