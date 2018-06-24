Черчесов рассказал, как будет определён состав сборной России на матч с Уругваем на ЧМ-2018 по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, каким образом будет определён стартовый состав команды на заключительный матч группового этапа чемпионата мира с Уругваем.

«Мы готовимся к этой игре так же, как и к другим. Понятно, что мы квалифицировались в плей-офф, но играть будут те, кто лучше готов. Разумеется, нам подскажет медицинский штаб, кто лучше готов к матчу. Но специальных замен делать не собираемся», — приводит слова Черчесова РИА Новости.

Специалист подчеркнул, что наличие жёлтых карточек у некоторых игроков не скажется на выборе стартового состава. По словам Черчесова, команда намерена занять первое место в группе.

«Мы не можем выбирать соперника по плей-офф, они будут играть сами. Мы подсчётов никаких не вели и не собираемся этого делать», — добавил Черчесов.

Ранее сообщалось, что состав сборной Аргентины на матч с Нигерией на ЧМ-2018 по футболу определят игроки.