Состав сборной Аргентины на матч с Нигерией на ЧМ-2018 по футболу определят игроки

Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины Рикардо Джусти после разговора с генеральным менеджером Ассоциации футбола Аргентины Хорхе Бурручагой заявил, что стартовый состав на матч группового этапа с национальной командой Нигерии определят игроки, а не главный тренер Хорхе Сампаоли.

«Игроки будут выбирать стартовый состав. Это факт. Если Сампаоли хочет присутствовать на скамейке запасных во время игры, он может это сделать. Если нет — без проблем», — приводит слова Джусти Daily Mail.

Матч между сборными Аргентины и Нигерии пройдёт 26 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Бронницах отметят день рождения нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.