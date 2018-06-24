В подмосковных Бронницах отметят день рождения Лионеля Месси

В подмосковных Бронницах состоится празднование дня рождения нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси, которому 24 июня исполнился 31 год.

В честь пятикратного обладателя «Золотого мяча» состоится торжественный концерт. На 19:00 намечена презентация праздничного торта.

Месси в 17 лет дебютировал в официальных матчах за «Барселону». С 2004 года он вместе с командой девять раз выигрывал чемпионат Испании, шесть раз — Кубок и семь раз — Суперкубок страны. На международной арене Месси с каталонцами четыре раза добился победы в Лиге чемпионов, а также по три раза выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Ранее тренер сборной Нигерии по футболу Гернот Рор рассказал о шансах своей команды обыграть Аргентину на ЧМ-2018.