Тренер сборной Нигерии по футболу рассказал о шансах команды обыграть Аргентину на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Нигерии по футболу Гернот Рор поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой Аргентины.

«Победитель выйдет в следующий этап, и мы будем играть на победу», — приводит слова Рора ТАСС.

Специалист напомнил, что перед стартом мирового первенства Нигерия обыграла Аргентину со счётом 4:2 в товарищеском матче.

«Но тогда не было Месси. Мы знаем, что можем их обыгрывать, и думаю, что у нас хорошие шансы победить сборную Аргентины», — добавил Рор.

Ранее сообщалось, что футболист Муса заявил о желании вернуться в ЦСКА.